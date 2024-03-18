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Путин выразил уверенность в наращивании отношений с Китаем - РИА Новости, 18.03.2024
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00:29 18.03.2024 (обновлено: 00:47 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/kitay-1933851266.html
Путин выразил уверенность в наращивании отношений с Китаем
Путин выразил уверенность в наращивании отношений с Китаем - РИА Новости, 18.03.2024
Путин выразил уверенность в наращивании отношений с Китаем
Россия и Китай будут наращивать отношения в ближайшие годы, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:29
2024-03-18T00:47
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать отношения в ближайшие годы, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин."Очень много совпадающих точек, интересов и в сфере экономики, и в сфере внешней политики. Уверен, мы в ближайшие годы все это будем только усиливать, наращивать наши отношения и добиваться общих успехов на благо китайского и российского народов", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.Он отметил значимость планов Китая по Шелковому пути "Один пояс, один путь", заявил, что это "очень важная" инициатива Си Цзиньпина.
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин выразил уверенность в наращивании отношений с Китаем

Путин выразил уверенность в наращивании отношений с Китаем в ближайшие годы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут наращивать отношения в ближайшие годы, заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.
"Очень много совпадающих точек, интересов и в сфере экономики, и в сфере внешней политики. Уверен, мы в ближайшие годы все это будем только усиливать, наращивать наши отношения и добиваться общих успехов на благо китайского и российского народов", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба.
Он отметил значимость планов Китая по Шелковому пути "Один пояс, один путь", заявил, что это "очень важная" инициатива Си Цзиньпина.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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