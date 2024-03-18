Рейтинг@Mail.ru
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:37 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kiberataki-1933947195.html
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что главное отличие этих выборов от предыдущих - это кибератаки, их было в 150 раз больше, чем обычно. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:37
2024-03-18T11:37
выборы президента россии — 2024
политика
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
цик рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933820852_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_8a9dba832e2152086473d67bfed50c7b.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что главное отличие этих выборов от предыдущих - это кибератаки, их было в 150 раз больше, чем обычно. "Более 12 миллионов кибератак с начала кампании по выборам президента. Это в 150 раз больше, чем обычно на выборах", - сказала Памфилова, добавив, что "в этом Запад был един как никогда против России". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240318/opponenty-1933944064.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933820852_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d152acedb7bb96ec4efc18fb3d82fec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, цик рф, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК

Памфилова: кибератак на выборах президента было в 150 раз больше, чем обычно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии
Члены участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Члены участковой избирательной комиссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что главное отличие этих выборов от предыдущих - это кибератаки, их было в 150 раз больше, чем обычно.
"Более 12 миллионов кибератак с начала кампании по выборам президента. Это в 150 раз больше, чем обычно на выборах", - сказала Памфилова, добавив, что "в этом Запад был един как никогда против России".
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова перед началом открытия информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Оппоненты России пытались "сбить" явку на выборах, заявил ЦИК
Вчера, 11:29
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновЦИК РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала