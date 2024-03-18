https://ria.ru/20240318/kiberataki-1933947195.html

На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК

На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024

На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что главное отличие этих выборов от предыдущих - это кибератаки, их было в 150 раз больше, чем обычно. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:37

2024-03-18T11:37

2024-03-18T11:37

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

цик рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что главное отличие этих выборов от предыдущих - это кибератаки, их было в 150 раз больше, чем обычно. "Более 12 миллионов кибератак с начала кампании по выборам президента. Это в 150 раз больше, чем обычно на выборах", - сказала Памфилова, добавив, что "в этом Запад был един как никогда против России". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/opponenty-1933944064.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, цик рф, совет федерации рф