https://ria.ru/20240318/kiberataki-1933947195.html
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК - РИА Новости, 18.03.2024
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что главное отличие этих выборов от предыдущих - это кибератаки, их было в 150 раз больше, чем обычно. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:37
2024-03-18T11:37
2024-03-18T11:37
выборы президента россии — 2024
политика
элла памфилова
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николай харитонов
цик рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что главное отличие этих выборов от предыдущих - это кибератаки, их было в 150 раз больше, чем обычно. "Более 12 миллионов кибератак с начала кампании по выборам президента. Это в 150 раз больше, чем обычно на выборах", - сказала Памфилова, добавив, что "в этом Запад был един как никогда против России". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, цик рф, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК
Памфилова: кибератак на выборах президента было в 150 раз больше, чем обычно