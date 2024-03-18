https://ria.ru/20240318/kharitonov-1933985078.html

Харитонов на встрече с Путиным планирует обсудить программу КПРФ

Харитонов на встрече с Путиным планирует обсудить программу КПРФ - РИА Новости, 18.03.2024

Харитонов на встрече с Путиным планирует обсудить программу КПРФ

Кандидат в президенты РФ от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что на встрече Владимира Путина с... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:21

2024-03-18T13:21

2024-03-18T13:21

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дальний восток

арктика

николай харитонов

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933806753_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_941dc25095715c3b99e90a732ac1a955.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что на встрече Владимира Путина с кандидатами на выборах президента РФ намерен обсудить программу КПРФ и вопросы от избирателей. "Предполагается встреча... все, что звучало на этих встречах (с избирателями - прим.) предполагается... будем разговаривать в разрезе нашей (КПРФ - прим.) программы", - сказал он на пресс-конференции. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что кандидат Харитонов встретится с Владимиром Путиным в понедельник. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

дальний восток

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, дальний восток, арктика, николай харитонов, владимир путин, леонид слуцкий (политик), кпрф, госдума рф