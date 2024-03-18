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На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:46 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kanada-1933893335.html
На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку
На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку - РИА Новости, 18.03.2024
На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку
Голосование на выборах президента РФ в российском посольстве в Канаде прошло успешно, рекордная явка была зарегистрирована на участках в Оттаве и Монреале,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:46
2024-03-18T06:46
выборы президента россии — 2024
россия
в мире
канада
оттава
олег степанов
совет федерации рф
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ в российском посольстве в Канаде прошло успешно, рекордная явка была зарегистрирована на участках в Оттаве и Монреале, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. "Все прошло очень хорошо, по-доброму, весело, люди приходили семьями, с детьми, очень позитивная атмосфера была на всех трех избирательных участках", - рассказал Степанов. Он добавил, что ожидания по явке более чем оправдались. "Оттава и Монреаль вообще побили все рекорды по истории выборов. Очень интенсивное голосование шло в Торонто", - сказал Степанов. Он отметил, что большинство голосующих были настроены патриотично. "Выборы прошли в таком приподнятом настроении, даже несколько неожиданном, с учетом и политического характера отношений между нашими странами, и того давления, которое оказывает местное окружение на нашу общину", - сказал российский дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Как следует из данных ЦИК после обработки 99,01% протоколов, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий - 3,19%, Владислав Даванков - 3,79%.
https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html
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россия, в мире, канада, оттава, олег степанов, совет федерации рф, владимир путин, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Россия, В мире, Канада, Оттава, Олег Степанов, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Николай Харитонов
На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку

Посол в Канаде Степанов сообщил о рекордной явке на выборах президента России

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто. вид на Торонто с озера Онтарио
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ в российском посольстве в Канаде прошло успешно, рекордная явка была зарегистрирована на участках в Оттаве и Монреале, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов.
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"Все прошло очень хорошо, по-доброму, весело, люди приходили семьями, с детьми, очень позитивная атмосфера была на всех трех избирательных участках", - рассказал Степанов.
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Он добавил, что ожидания по явке более чем оправдались.
"Оттава и Монреаль вообще побили все рекорды по истории выборов. Очень интенсивное голосование шло в Торонто", - сказал Степанов.
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Он отметил, что большинство голосующих были настроены патриотично. "Выборы прошли в таком приподнятом настроении, даже несколько неожиданном, с учетом и политического характера отношений между нашими странами, и того давления, которое оказывает местное окружение на нашу общину", - сказал российский дипломат.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Как следует из данных ЦИК после обработки 99,01% протоколов, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий - 3,19%, Владислав Даванков - 3,79%.
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Выборы президента России — 2024РоссияВ миреКанадаОттаваОлег СтепановСовет Федерации РФВладимир ПутинНиколай Харитонов
 
 
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