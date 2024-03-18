https://ria.ru/20240318/kanada-1933893335.html

На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку

На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку - РИА Новости, 18.03.2024

На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку

Голосование на выборах президента РФ в российском посольстве в Канаде прошло успешно, рекордная явка была зарегистрирована на участках в Оттаве и Монреале,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T06:46

2024-03-18T06:46

2024-03-18T06:46

выборы президента россии — 2024

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олег степанов

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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ в российском посольстве в Канаде прошло успешно, рекордная явка была зарегистрирована на участках в Оттаве и Монреале, заявил РИА Новости посол в Оттаве Олег Степанов. "Все прошло очень хорошо, по-доброму, весело, люди приходили семьями, с детьми, очень позитивная атмосфера была на всех трех избирательных участках", - рассказал Степанов. Он добавил, что ожидания по явке более чем оправдались. "Оттава и Монреаль вообще побили все рекорды по истории выборов. Очень интенсивное голосование шло в Торонто", - сказал Степанов. Он отметил, что большинство голосующих были настроены патриотично. "Выборы прошли в таком приподнятом настроении, даже несколько неожиданном, с учетом и политического характера отношений между нашими странами, и того давления, которое оказывает местное окружение на нашу общину", - сказал российский дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Как следует из данных ЦИК после обработки 99,01% протоколов, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31%, Леонид Слуцкий - 3,19%, Владислав Даванков - 3,79%.

https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html

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россия, в мире, канада, оттава, олег степанов, совет федерации рф, владимир путин, николай харитонов