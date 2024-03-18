https://ria.ru/20240318/informuik-1933951728.html

Проект "ИнформУИК" поспособствовал повышению явки, заявила Памфилова

Проект "ИнформУИК" поспособствовал повышению явки, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024

Проект "ИнформУИК" поспособствовал повышению явки, заявила Памфилова

Проект "ИнформУИК" по информированию граждан о выборах президента РФ поспособствовал повышению явки, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:47

2024-03-18T11:47

2024-03-18T11:47

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Проект "ИнформУИК" по информированию граждан о выборах президента РФ поспособствовал повышению явки, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Отдельно коротко хочу еще затронуть наш проект "ИнформУИК". Я уже говорила, во многом, конечно, он тоже поспособствовал серьезно повышению явки, потому что практически каждый избиратель получил исчерпывающую информацию", - сказала Памфилова на брифинге. Она добавила, что разъяснения членов избирательных комиссий были всегда корректными, тактичными, дружественными, подробными и точными. С 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий проводили подомовой обход, чтобы рассказать всем желающим о ходе избирательной кампании, зарегистрированных кандидатах, сроках избирательных действий и возможных формах голосования: на участке, на дому, по месту нахождения или дистанционно. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф