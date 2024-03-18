https://ria.ru/20240318/gruziya-1934065697.html

Зурабишвили недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии

Зурабишвили недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 18.03.2024

Зурабишвили недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о своем недовольстве проведением выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии, которые Москва... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:10

2024-03-18T17:10

2024-03-18T17:10

выборы президента россии — 2024

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нато

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владимир путин

абхазия

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ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о своем недовольстве проведением выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии, которые Москва признает в качестве независимых государств и с которыми имеет официальные дипломатические отношения. "Совершенно неприемлемо и незаконно проведение выборов президента Российской Федерации в оккупированных регионах Грузии. Это в очередной раз грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам", - говорится в заявлении Зурабишвили, распространенном в понедельник администрацией главы государства. По данным администрации, президент Грузии призывала международное сообщество соответствующим образом отреагировать на эти действия Российской Федерации. Как уточняется, вопрос выборов президента РФ Зурабишвили подняла в понедельник во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Тбилиси. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.

https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, саломе зурабишвили, нато, йенс столтенберг, владимир путин, абхазия, грузия