Зурабишвили недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии
Президент Грузии недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии
© Sputnik / Александр Имедашвили
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о своем недовольстве проведением выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии, которые Москва признает в качестве независимых государств и с которыми имеет официальные дипломатические отношения.
"Совершенно неприемлемо и незаконно проведение выборов президента Российской Федерации в оккупированных регионах Грузии. Это в очередной раз грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам", - говорится в заявлении Зурабишвили, распространенном в понедельник администрацией главы государства.
По данным администрации, президент Грузии призывала международное сообщество соответствующим образом отреагировать на эти действия Российской Федерации. Как уточняется, вопрос выборов президента РФ Зурабишвили подняла в понедельник во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Тбилиси.
Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.