Рейтинг@Mail.ru
Зурабишвили недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:10 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/gruziya-1934065697.html
Зурабишвили недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии
Зурабишвили недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 18.03.2024
Зурабишвили недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии
Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о своем недовольстве проведением выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии, которые Москва... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:10
2024-03-18T17:10
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
саломе зурабишвили
нато
йенс столтенберг
владимир путин
абхазия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894129739_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_9cbb5f869610e6b5794828620802ae7c.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о своем недовольстве проведением выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии, которые Москва признает в качестве независимых государств и с которыми имеет официальные дипломатические отношения. "Совершенно неприемлемо и незаконно проведение выборов президента Российской Федерации в оккупированных регионах Грузии. Это в очередной раз грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам", - говорится в заявлении Зурабишвили, распространенном в понедельник администрацией главы государства. По данным администрации, президент Грузии призывала международное сообщество соответствующим образом отреагировать на эти действия Российской Федерации. Как уточняется, вопрос выборов президента РФ Зурабишвили подняла в понедельник во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Тбилиси. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.
https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html
https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html
россия
абхазия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894129739_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_773e09a92a959ca87382465e8d6070b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, саломе зурабишвили, нато, йенс столтенберг, владимир путин, абхазия, грузия
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Саломе Зурабишвили, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Абхазия, Грузия
Зурабишвили недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии

Президент Грузии недовольна выборами президента России в Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о своем недовольстве проведением выборов президента России на территории Абхазии и Южной Осетии, которые Москва признает в качестве независимых государств и с которыми имеет официальные дипломатические отношения.
"Совершенно неприемлемо и незаконно проведение выборов президента Российской Федерации в оккупированных регионах Грузии. Это в очередной раз грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и полностью противоречит международным нормам", - говорится в заявлении Зурабишвили, распространенном в понедельник администрацией главы государства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В ЕС выразили недовольство выборами в России
Вчера, 14:02
По данным администрации, президент Грузии призывала международное сообщество соответствующим образом отреагировать на эти действия Российской Федерации. Как уточняется, вопрос выборов президента РФ Зурабишвили подняла в понедельник во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится с визитом в Тбилиси.
Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.
Одержимость США выборами в России и попытки помешать голосованию за рубежом. Интервью Марии Захаровой - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Мария Захарова: недружественные страны пытались сорвать голосование россиян
16 марта, 12:00
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияСаломе ЗурабишвилиНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ПутинАбхазияГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала