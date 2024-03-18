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В ГД предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:41 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/gosduma-1934072389.html
В ГД предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов
В ГД предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов - РИА Новости, 18.03.2024
В ГД предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов
Если избиратель три раза не принимал участия в голосовании на выборах разного уровня, его должны исключить из списка избирателей, восстановиться в нем и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:41
2024-03-18T17:41
выборы президента россии — 2024
политика
владимир кошелев
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Если избиратель три раза не принимал участия в голосовании на выборах разного уровня, его должны исключить из списка избирателей, восстановиться в нем и проголосовать он сможет в единый день голосования, подав заявление на избирательном участке, заявил РИА Новости депутат ГД Владимир Кошелев. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах. "Если избиратель три раза не принимал участие в голосовании на выборах разного уровня, ему должно прийти уведомление об исключении его из списка избирателей посредствам почтовой связи и через портал "Госуслуги". Восстановиться в списке избирателей и проголосовать он может в Единый день голосования, подав заявление на избирательном участке", - сказал Кошелев. По его словам, предлагаемая процедура направлена на поддержку чистоты выборов, исключение из списка избирателей людей, которые систематически не ходят голосовать, существенно снижает потенциал вброса бюллетеней и недобросовестных манипуляций при подсчете голосов. "Мы не отнимаем ни у кого права голоса. Хотя ограничение этого права существует. Не голосуют на выборах граждане, признанные судом недееспособными и те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда. И есть люди, которые сами не пользуются правом голоса, то ли вследствие лени, то ли по незрелости. Мы считаем необходимым напомнить избирателю, что у него такое право выбирать есть, и что оно является привилегией взрослого и ответственного гражданина", - указал Кошелев. Как отметил депутат, помимо прочего, это оптимизирует работу избирательных комиссий – не надо будет печать лишние бюллетени.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
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политика, владимир кошелев, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
В ГД предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов

В ГД предложили исключать из списка избирателей за 3-кратное непосещение выборов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Если избиратель три раза не принимал участия в голосовании на выборах разного уровня, его должны исключить из списка избирателей, восстановиться в нем и проголосовать он сможет в единый день голосования, подав заявление на избирательном участке, заявил РИА Новости депутат ГД Владимир Кошелев.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах.
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"Если избиратель три раза не принимал участие в голосовании на выборах разного уровня, ему должно прийти уведомление об исключении его из списка избирателей посредствам почтовой связи и через портал "Госуслуги". Восстановиться в списке избирателей и проголосовать он может в Единый день голосования, подав заявление на избирательном участке", - сказал Кошелев.
По его словам, предлагаемая процедура направлена на поддержку чистоты выборов, исключение из списка избирателей людей, которые систематически не ходят голосовать, существенно снижает потенциал вброса бюллетеней и недобросовестных манипуляций при подсчете голосов.
«
"Мы не отнимаем ни у кого права голоса. Хотя ограничение этого права существует. Не голосуют на выборах граждане, признанные судом недееспособными и те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда. И есть люди, которые сами не пользуются правом голоса, то ли вследствие лени, то ли по незрелости. Мы считаем необходимым напомнить избирателю, что у него такое право выбирать есть, и что оно является привилегией взрослого и ответственного гражданина", - указал Кошелев.
Как отметил депутат, помимо прочего, это оптимизирует работу избирательных комиссий – не надо будет печать лишние бюллетени.
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