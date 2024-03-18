В ГД предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов
В ГД предложили исключать из списка избирателей за 3-кратное непосещение выборов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Если избиратель три раза не принимал участия в голосовании на выборах разного уровня, его должны исключить из списка избирателей, восстановиться в нем и проголосовать он сможет в единый день голосования, подав заявление на избирательном участке, заявил РИА Новости депутат ГД Владимир Кошелев.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах.
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"Если избиратель три раза не принимал участие в голосовании на выборах разного уровня, ему должно прийти уведомление об исключении его из списка избирателей посредствам почтовой связи и через портал "Госуслуги". Восстановиться в списке избирателей и проголосовать он может в Единый день голосования, подав заявление на избирательном участке", - сказал Кошелев.
По его словам, предлагаемая процедура направлена на поддержку чистоты выборов, исключение из списка избирателей людей, которые систематически не ходят голосовать, существенно снижает потенциал вброса бюллетеней и недобросовестных манипуляций при подсчете голосов.
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"Мы не отнимаем ни у кого права голоса. Хотя ограничение этого права существует. Не голосуют на выборах граждане, признанные судом недееспособными и те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда. И есть люди, которые сами не пользуются правом голоса, то ли вследствие лени, то ли по незрелости. Мы считаем необходимым напомнить избирателю, что у него такое право выбирать есть, и что оно является привилегией взрослого и ответственного гражданина", - указал Кошелев.
Как отметил депутат, помимо прочего, это оптимизирует работу избирательных комиссий – не надо будет печать лишние бюллетени.