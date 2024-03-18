https://ria.ru/20240318/gosduma-1934072389.html

В ГД предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов

В ГД предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов - РИА Новости, 18.03.2024

В ГД предложили исключать из списка избирателей за непосещение выборов

Если избиратель три раза не принимал участия в голосовании на выборах разного уровня, его должны исключить из списка избирателей, восстановиться в нем и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:41

2024-03-18T17:41

2024-03-18T17:41

выборы президента россии — 2024

политика

владимир кошелев

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Если избиратель три раза не принимал участия в голосовании на выборах разного уровня, его должны исключить из списка избирателей, восстановиться в нем и проголосовать он сможет в единый день голосования, подав заявление на избирательном участке, заявил РИА Новости депутат ГД Владимир Кошелев. Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность за попытки помешать россиянам голосовать на выборах. "Если избиратель три раза не принимал участие в голосовании на выборах разного уровня, ему должно прийти уведомление об исключении его из списка избирателей посредствам почтовой связи и через портал "Госуслуги". Восстановиться в списке избирателей и проголосовать он может в Единый день голосования, подав заявление на избирательном участке", - сказал Кошелев. По его словам, предлагаемая процедура направлена на поддержку чистоты выборов, исключение из списка избирателей людей, которые систематически не ходят голосовать, существенно снижает потенциал вброса бюллетеней и недобросовестных манипуляций при подсчете голосов. "Мы не отнимаем ни у кого права голоса. Хотя ограничение этого права существует. Не голосуют на выборах граждане, признанные судом недееспособными и те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда. И есть люди, которые сами не пользуются правом голоса, то ли вследствие лени, то ли по незрелости. Мы считаем необходимым напомнить избирателю, что у него такое право выбирать есть, и что оно является привилегией взрослого и ответственного гражданина", - указал Кошелев. Как отметил депутат, помимо прочего, это оптимизирует работу избирательных комиссий – не надо будет печать лишние бюллетени.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир кошелев, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко