В ЕС выразили недовольство выборами в России
В ЕС заявили, что выборы в России прошли в ограниченной политической обстановке
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы "прошли в ограниченной политической обстановке".
Как заявил ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, реакция стран Запада на выборы в РФ ожидаемая, потому что они борются с Россией вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. В контексте США он добавил, что есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона.
В Кремле заявили позже, что говорить о "нелегитимности" выборов в РФ — значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Там добавили, что категорически не согласны с оценками США, что выборы в РФ не были свободными.
"Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации", — заявлено в документе.
В ЕС также отметили, что не признают выборы, проведенные в Крыму, Севастополе и новых российских регионах, и пригрозили последствиями политическому руководству РФ и причастным к организации выборов в этих российских регионах.
В заявлении Борреля подчеркивается, что ЕС продолжит поддерживать "российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ".
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала в понедельник прошедшие в России президентские выборы "выборами без выбора", которые якобы были проведены с нарушениями норм международного права. "Выборы в России были выборами без выбора", — сказала Бербок перед началом совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Кроме того, она заявила, что проведение выборов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии якобы нарушает нормы международного права.
По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, на Западе навязывают миф, что выборы в РФ "не свободные", а "мы убеждены, что у нас страна свободная". Она добавила, что оппоненты России, которые понимали, какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы запугивания. На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила Памфилова.
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