https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html

В ЕС выразили недовольство выборами в России

В ЕС выразили недовольство выборами в России - РИА Новости, 18.03.2024

В ЕС выразили недовольство выборами в России

Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:02

2024-03-18T14:02

2024-03-18T17:05

выборы президента россии — 2024

россия

сша

вашингтон (штат)

жозеп боррель

владимир путин

анналена бербок

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы "прошли в ограниченной политической обстановке". Как заявил ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, реакция стран Запада на выборы в РФ ожидаемая, потому что они борются с Россией вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. В контексте США он добавил, что есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона.В Кремле заявили позже, что говорить о "нелегитимности" выборов в РФ — значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Там добавили, что категорически не согласны с оценками США, что выборы в РФ не были свободными. "Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации", — заявлено в документе. В ЕС также отметили, что не признают выборы, проведенные в Крыму, Севастополе и новых российских регионах, и пригрозили последствиями политическому руководству РФ и причастным к организации выборов в этих российских регионах. В заявлении Борреля подчеркивается, что ЕС продолжит поддерживать "российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала в понедельник прошедшие в России президентские выборы "выборами без выбора", которые якобы были проведены с нарушениями норм международного права. "Выборы в России были выборами без выбора", — сказала Бербок перед началом совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Кроме того, она заявила, что проведение выборов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии якобы нарушает нормы международного права. По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, на Западе навязывают миф, что выборы в РФ "не свободные", а "мы убеждены, что у нас страна свободная". Она добавила, что оппоненты России, которые понимали, какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы запугивания. На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила Памфилова.В Совфеде РФ добавили, что выборы прошли прозрачно, открыто и демократично, в отличие от западных демократий, в России выборы прямые, где голос каждого важен. Как заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов, США и их западные сателлиты направили на вмешательство во внутреннюю политику РФ в период избирательной кампании более 20 миллиардов долларов. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933981916.html

https://ria.ru/20230902/vybory-1893844783.html

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), жозеп боррель, владимир путин, анналена бербок, совет федерации рф, мид германии, евросоюз, в мире