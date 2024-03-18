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В ЕС выразили недовольство выборами в России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:02 18.03.2024 (обновлено: 17:05 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html
В ЕС выразили недовольство выборами в России
В ЕС выразили недовольство выборами в России - РИА Новости, 18.03.2024
В ЕС выразили недовольство выборами в России
Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:02
2024-03-18T17:05
выборы президента россии — 2024
россия
сша
вашингтон (штат)
жозеп боррель
владимир путин
анналена бербок
совет федерации рф
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы "прошли в ограниченной политической обстановке". Как заявил ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, реакция стран Запада на выборы в РФ ожидаемая, потому что они борются с Россией вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. В контексте США он добавил, что есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона.В Кремле заявили позже, что говорить о "нелегитимности" выборов в РФ — значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Там добавили, что категорически не согласны с оценками США, что выборы в РФ не были свободными. "Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации", — заявлено в документе. В ЕС также отметили, что не признают выборы, проведенные в Крыму, Севастополе и новых российских регионах, и пригрозили последствиями политическому руководству РФ и причастным к организации выборов в этих российских регионах. В заявлении Борреля подчеркивается, что ЕС продолжит поддерживать "российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала в понедельник прошедшие в России президентские выборы "выборами без выбора", которые якобы были проведены с нарушениями норм международного права. "Выборы в России были выборами без выбора", — сказала Бербок перед началом совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Кроме того, она заявила, что проведение выборов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии якобы нарушает нормы международного права. По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, на Западе навязывают миф, что выборы в РФ "не свободные", а "мы убеждены, что у нас страна свободная". Она добавила, что оппоненты России, которые понимали, какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы запугивания. На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила Памфилова.В Совфеде РФ добавили, что выборы прошли прозрачно, открыто и демократично, в отличие от западных демократий, в России выборы прямые, где голос каждого важен. Как заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов, США и их западные сателлиты направили на вмешательство во внутреннюю политику РФ в период избирательной кампании более 20 миллиардов долларов. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.
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россия, сша, вашингтон (штат), жозеп боррель, владимир путин, анналена бербок, совет федерации рф, мид германии, евросоюз, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Вашингтон (штат), Жозеп Боррель, Владимир Путин, Анналена Бербок, Совет Федерации РФ, МИД Германии, Евросоюз, В мире
В ЕС выразили недовольство выборами в России

В ЕС заявили, что выборы в России прошли в ограниченной политической обстановке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы "прошли в ограниченной политической обстановке".
Как заявил ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, реакция стран Запада на выборы в РФ ожидаемая, потому что они борются с Россией вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. В контексте США он добавил, что есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона.
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России
Вчера, 13:14
В Кремле заявили позже, что говорить о "нелегитимности" выборов в РФ — значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Там добавили, что категорически не согласны с оценками США, что выборы в РФ не были свободными.
"Выборы проходили в обстановке сужающегося политического пространства, что привело к тревожному увеличению нарушений политических прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться, включая тех, кто выступал против российской незаконной агрессии. Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации", — заявлено в документе.
В ЕС также отметили, что не признают выборы, проведенные в Крыму, Севастополе и новых российских регионах, и пригрозили последствиями политическому руководству РФ и причастным к организации выборов в этих российских регионах.
В заявлении Борреля подчеркивается, что ЕС продолжит поддерживать "российское гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ".
Работа выездной избирательной комиссии в одном из дворов Мариуполя - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
В ГД прокомментировали слова представителя дипломатии ЕС о выборах в России
2 сентября 2023, 16:17
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала в понедельник прошедшие в России президентские выборы "выборами без выбора", которые якобы были проведены с нарушениями норм международного права. "Выборы в России были выборами без выбора", — сказала Бербок перед началом совещания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Кроме того, она заявила, что проведение выборов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии якобы нарушает нормы международного права.
По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, на Западе навязывают миф, что выборы в РФ "не свободные", а "мы убеждены, что у нас страна свободная". Она добавила, что оппоненты России, которые понимали, какими могут быть результаты президентских выборов в РФ, пытались сбить явку избирателей и для этого использовали методы запугивания. На Западе организуют выборы и подводят их итоги зависимые от исполнительной власти чиновники, в России этого нет, заявила Памфилова.
В Совфеде РФ добавили, что выборы прошли прозрачно, открыто и демократично, в отличие от западных демократий, в России выборы прямые, где голос каждого важен.
Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи
16 марта, 13:13
Как заявил член Центризбиркома России Игорь Борисов, США и их западные сателлиты направили на вмешательство во внутреннюю политику РФ в период избирательной кампании более 20 миллиардов долларов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя критику МИД ФРГ в отношении голосования на выборах президента России, заявила, что вся Россия объединилась и дала отпор.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов — 4,3%, Даванков — 3,83%, Слуцкий — 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024РоссияСШАВашингтон (штат)Жозеп БоррельВладимир ПутинАнналена БербокСовет Федерации РФМИД ГерманииЕвросоюзВ мире
 
 
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