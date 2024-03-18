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ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета
ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 18.03.2024
ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета
Евросоюз не должен зависеть от "электоральных циклов в США", а самостоятельно обеспечивать свою безопасность и даже перейти в режим "военной экономики", заявил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:48
2024-03-18T19:48
2024-03-18T19:48
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз не должен зависеть от "электоральных циклов в США", а самостоятельно обеспечивать свою безопасность и даже перейти в режим "военной экономики", заявил глава Евросовета Шарль Мишель, опубликовавший колонку в бельгийской издании Libre "Мы должны быть лучше подготовлены в вопросах обороны и перейти на режим военной экономики. Настало время взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность. Нельзя быть и дальше зависимыми от электоральных циклов в США", - написал бельгийский политик, который уже осенью должен покинуть пост главы Евросовета. Ранее государства ЕС, большинство из которых также входят в состав НАТО, на фоне опасений прихода к власти в США Дональда Трампа все чаще стали обсуждать вопросы европейской обороны, общих стандартов, совместных оборонных заказов и военного планирования. Также предлагается ввести новую должность европейского комиссара по обороне. Как сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, доля стран Евросоюза в оборонных расходах альянса составляет лишь 20%.
https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html
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в мире, сша, шарль мишель, евросоюз, евросовет, дональд трамп, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, НАТО
ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета
Мишель: ЕС должен не зависеть от выборов в США, а обеспечивать свою безопасность