https://ria.ru/20240318/es-1934098727.html

ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета

ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 18.03.2024

ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета

Евросоюз не должен зависеть от "электоральных циклов в США", а самостоятельно обеспечивать свою безопасность и даже перейти в режим "военной экономики", заявил... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:48

2024-03-18T19:48

2024-03-18T19:48

в мире

сша

шарль мишель

евросоюз

евросовет

дональд трамп

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз не должен зависеть от "электоральных циклов в США", а самостоятельно обеспечивать свою безопасность и даже перейти в режим "военной экономики", заявил глава Евросовета Шарль Мишель, опубликовавший колонку в бельгийской издании Libre "Мы должны быть лучше подготовлены в вопросах обороны и перейти на режим военной экономики. Настало время взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность. Нельзя быть и дальше зависимыми от электоральных циклов в США", - написал бельгийский политик, который уже осенью должен покинуть пост главы Евросовета. Ранее государства ЕС, большинство из которых также входят в состав НАТО, на фоне опасений прихода к власти в США Дональда Трампа все чаще стали обсуждать вопросы европейской обороны, общих стандартов, совместных оборонных заказов и военного планирования. Также предлагается ввести новую должность европейского комиссара по обороне. Как сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, доля стран Евросоюза в оборонных расходах альянса составляет лишь 20%.

https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html

https://ria.ru/20240318/gaz-1933890482.html

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в мире, сша, шарль мишель, евросоюз, евросовет, дональд трамп, йенс столтенберг, нато