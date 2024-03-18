Рейтинг@Mail.ru
ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/es-1934098727.html
ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета
ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 18.03.2024
ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета
Евросоюз не должен зависеть от "электоральных циклов в США", а самостоятельно обеспечивать свою безопасность и даже перейти в режим "военной экономики", заявил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:48
2024-03-18T19:48
в мире
сша
шарль мишель
евросоюз
евросовет
дональд трамп
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831506248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0c88c40367dcc2f1d6faeb15f050edf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз не должен зависеть от "электоральных циклов в США", а самостоятельно обеспечивать свою безопасность и даже перейти в режим "военной экономики", заявил глава Евросовета Шарль Мишель, опубликовавший колонку в бельгийской издании Libre "Мы должны быть лучше подготовлены в вопросах обороны и перейти на режим военной экономики. Настало время взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность. Нельзя быть и дальше зависимыми от электоральных циклов в США", - написал бельгийский политик, который уже осенью должен покинуть пост главы Евросовета. Ранее государства ЕС, большинство из которых также входят в состав НАТО, на фоне опасений прихода к власти в США Дональда Трампа все чаще стали обсуждать вопросы европейской обороны, общих стандартов, совместных оборонных заказов и военного планирования. Также предлагается ввести новую должность европейского комиссара по обороне. Как сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, доля стран Евросоюза в оборонных расходах альянса составляет лишь 20%.
https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1934002791.html
https://ria.ru/20240318/gaz-1933890482.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831506248_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c2542d5881889b7f098c814e37a192f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, шарль мишель, евросоюз, евросовет, дональд трамп, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, НАТО
ЕС не должен зависеть от результатов выборов в США, заявил глава Евросовета

Мишель: ЕС должен не зависеть от выборов в США, а обеспечивать свою безопасность

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШарль Мишель
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Евросоюз не должен зависеть от "электоральных циклов в США", а самостоятельно обеспечивать свою безопасность и даже перейти в режим "военной экономики", заявил глава Евросовета Шарль Мишель, опубликовавший колонку в бельгийской издании Libre
«
"Мы должны быть лучше подготовлены в вопросах обороны и перейти на режим военной экономики. Настало время взять на себя ответственность за нашу собственную безопасность. Нельзя быть и дальше зависимыми от электоральных циклов в США", - написал бельгийский политик, который уже осенью должен покинуть пост главы Евросовета.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В ЕС выразили недовольство выборами в России
Вчера, 14:02
Ранее государства ЕС, большинство из которых также входят в состав НАТО, на фоне опасений прихода к власти в США Дональда Трампа все чаще стали обсуждать вопросы европейской обороны, общих стандартов, совместных оборонных заказов и военного планирования. Также предлагается ввести новую должность европейского комиссара по обороне.
Как сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, доля стран Евросоюза в оборонных расходах альянса составляет лишь 20%.
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Подсчитано, какие страны ЕС сильнее всего зависят от газа из США
Вчера, 06:04
 
В миреСШАШарль МишельЕвросоюзЕвросоветДональд ТрампЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала