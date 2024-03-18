https://ria.ru/20240318/degtyarev-1933906908.html

Дегтярев: рекордные более 80% голосов в Хабаровском крае отдано за Путина

Дегтярев: рекордные более 80% голосов в Хабаровском крае отдано за Путина - РИА Новости, 18.03.2024

Дегтярев: рекордные более 80% голосов в Хабаровском крае отдано за Путина

Хабаровский край показал на прошедших выборах президента России исторически рекордный результат, более 80% голосов избирателей отдано за действующего главу... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:20

2024-03-18T09:20

2024-03-18T09:20

хабаровский край

хабаровский край

политика

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владимир путин

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Хабаровский край показал на прошедших выборах президента России исторически рекордный результат, более 80% голосов избирателей отдано за действующего главу государства Владимира Путина, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Благодарю всех избирателей за активность! Хабаровский край сплотился вокруг президента. Результат исторический, рекордный – более 80% голосов в регионе отдано за Владимира Владимировича Путина. Это важнейшая кампания, которая определяет вектор развития государства и общества. Более того, миропорядок", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Голоса за кандидатов в крае распределились следующим образом: Путин (самовыдвижение) - 80,06%; Владислав Даванков (партия "Новые люди") - 6,63%; Николай Харитонов (КПРФ) - 5,43%; Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 5,01%. В марте 2018 года на выборах президента РФ в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовали 64,23% (648 550 человек). Всего тогда на пост главы государства было зарегистрировано восемь кандидатов. Наибольшее число избирателей в крае проголосовали за Путина - 65,78% (426 385 человек). Дегтярев поблагодарил всех членов избирательных комиссий, наблюдателей, органы власти за хорошую работу. Он отметил, что выборы-2024 прошли "без нарушений и инцидентов, празднично, свободно". И напомнил, что в понедельник в Хабаровске и в других городах края пройдут праздничные митинги-концерты, посвященные первому юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Родиной. "Не сомневаюсь, что, чествуя героев Русской весны, мы поздравим нашего президента с победой. Мы доказали: Хабаровский край - опорный регион нашей державы! Хабаровский край за президента Владимира Владимировича Путина", - заключил губернатор. По данным местного избиркома, все избирательные участки работали в штатном режиме. За ходом голосования наблюдали свыше 2 тысяч наблюдателей. Как сообщил на пресс-конференции председатель крайизбиркома Денис Кузьменко, выборы в крае прошли спокойно, ни одного значимого происшествия, повлиявшего на итоги голосования, не зафиксировано. Выборы прошли законно, заверил он. Явка в целом по Хабаровскому краю составила 64,70%, в выборах приняли участие 614 142 избирателя. По уточненной информации, самую высокую явку показали Верхнебуреинский (92,33%), Комсомольский (89,65%), Охотский (89,35%) и Солнечный (86,12%) районы. Свой голос глава региона за будущего президента отдал в минувшую пятницу. Дегтярев пришел на участок с семьей. Всего в регионе открывались 743 избирательных участка. Было изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включены 939 015 избирателей. Досрочное голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Как уточнил в воскресенье Дегтярев, досрочно свои голоса за нового президента страны отдали около 20 тысяч человек. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население - более 84%. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Действующий президент РФ Путин лидирует с 87,31% голосов после обработки 99,7% протоколов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,83% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,21% голосов.

https://ria.ru/20240315/khabarovsk-1933179568.html

https://ria.ru/20240314/baggi-1932920325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, политика, россия, владимир путин, михаил дегтярев