https://ria.ru/20240318/deg-1934023780.html

Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России

Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России

Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей организации Чжан Мин высоко оценил использование ДЭГ в ходе выборов президента РФ, считает это инновационным шагом. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:59

2024-03-18T14:59

2024-03-18T14:59

выборы президента россии — 2024

россия

шос

политика

чжан мин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей организации Чжан Мин высоко оценил использование ДЭГ в ходе выборов президента РФ, считает это инновационным шагом. "Мы видели, что в ходе процесса голосования введена новая система дистанционного электронного голосования, расцениваем данную систему как инновационный шаг российского правительства, с целью предоставить все необходимые удобства избирателям", - сказал он журналистам в ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, шос, политика, чжан мин