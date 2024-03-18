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Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:59 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/deg-1934023780.html
Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России
Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России
Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей организации Чжан Мин высоко оценил использование ДЭГ в ходе выборов президента РФ, считает это инновационным шагом. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:59
2024-03-18T14:59
выборы президента россии — 2024
россия
шос
политика
чжан мин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей организации Чжан Мин высоко оценил использование ДЭГ в ходе выборов президента РФ, считает это инновационным шагом. "Мы видели, что в ходе процесса голосования введена новая система дистанционного электронного голосования, расцениваем данную систему как инновационный шаг российского правительства, с целью предоставить все необходимые удобства избирателям", - сказал он журналистам в ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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россия, шос, политика, чжан мин
Выборы президента России — 2024, Россия, ШОС, Политика, Чжан Мин
Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России

Чжан Мин назвал использование ДЭГ на выборах президента России инновацией

© Фотохост-агентство РИА НовостиГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей организации Чжан Мин высоко оценил использование ДЭГ в ходе выборов президента РФ, считает это инновационным шагом.
"Мы видели, что в ходе процесса голосования введена новая система дистанционного электронного голосования, расцениваем данную систему как инновационный шаг российского правительства, с целью предоставить все необходимые удобства избирателям", - сказал он журналистам в ЦИК России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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Выборы президента России — 2024РоссияШОСПолитикаЧжан Мин
 
 
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