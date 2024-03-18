https://ria.ru/20240318/deg-1934023780.html
Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России
Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России
Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей организации Чжан Мин высоко оценил использование ДЭГ в ходе выборов президента РФ, считает это инновационным шагом. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:59
2024-03-18T14:59
2024-03-18T14:59
выборы президента россии — 2024
россия
шос
политика
чжан мин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878349340_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_60e8ad178ec6baebf0d0ec0c02127e8c.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генсек ШОС, глава миссии наблюдателей организации Чжан Мин высоко оценил использование ДЭГ в ходе выборов президента РФ, считает это инновационным шагом. "Мы видели, что в ходе процесса голосования введена новая система дистанционного электронного голосования, расцениваем данную систему как инновационный шаг российского правительства, с целью предоставить все необходимые удобства избирателям", - сказал он журналистам в ЦИК России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878349340_189:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6dd5a26a12cf72ca1b9da4049ed852ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шос, политика, чжан мин
Выборы президента России — 2024, Россия, ШОС, Политика, Чжан Мин
Генсек ШОС высоко оценил использование ДЭГ на выборах президента России
Чжан Мин назвал использование ДЭГ на выборах президента России инновацией