https://ria.ru/20240318/deg-1933951504.html

Более 420 тысяч атак заблокировали на ресурсы ДЭГ

Более 420 тысяч атак заблокировали на ресурсы ДЭГ - РИА Новости, 18.03.2024

Более 420 тысяч атак заблокировали на ресурсы ДЭГ

Свыше 420 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было заблокировано с начала выборов президента РФ, основной удар пришелся на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:46

2024-03-18T11:46

2024-03-18T11:46

выборы президента россии — 2024

цик рф

элла памфилова

россия

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Свыше 420 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было заблокировано с начала выборов президента РФ, основной удар пришелся на портал голосования, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник во время совещания по предварительным итогам голосования. В ходе выступления Памфилова рассказала, что в ходе выборов наблюдалось значительное число ddos-атак – в 150 раз больше, чем обычно. "С начала голосования было заблокировано, это тоже вот метод, свыше 420 тысяч атак на ресурсы ДЭГ – дистанционного электронного голосования. Основным ударом подвергся непосредственно портал голосования. Именно хотели сорвать голосование", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, элла памфилова, россия, политика