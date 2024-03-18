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Более 420 тысяч атак заблокировали на ресурсы ДЭГ - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:46 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/deg-1933951504.html
Более 420 тысяч атак заблокировали на ресурсы ДЭГ
Более 420 тысяч атак заблокировали на ресурсы ДЭГ - РИА Новости, 18.03.2024
Более 420 тысяч атак заблокировали на ресурсы ДЭГ
Свыше 420 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было заблокировано с начала выборов президента РФ, основной удар пришелся на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:46
2024-03-18T11:46
выборы президента россии — 2024
цик рф
элла памфилова
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политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Свыше 420 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было заблокировано с начала выборов президента РФ, основной удар пришелся на портал голосования, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник во время совещания по предварительным итогам голосования. В ходе выступления Памфилова рассказала, что в ходе выборов наблюдалось значительное число ddos-атак – в 150 раз больше, чем обычно. "С начала голосования было заблокировано, это тоже вот метод, свыше 420 тысяч атак на ресурсы ДЭГ – дистанционного электронного голосования. Основным ударом подвергся непосредственно портал голосования. Именно хотели сорвать голосование", - сказала Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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цик рф, элла памфилова, россия, политика
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Россия, Политика
Более 420 тысяч атак заблокировали на ресурсы ДЭГ

Памфилова: с начала выборов заблокировали более 420 тысяч атак на ресурсы ДЭГ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Свыше 420 тысяч кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) было заблокировано с начала выборов президента РФ, основной удар пришелся на портал голосования, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в понедельник во время совещания по предварительным итогам голосования.
В ходе выступления Памфилова рассказала, что в ходе выборов наблюдалось значительное число ddos-атак – в 150 раз больше, чем обычно.
Члены участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
На выборах было в 150 раз больше кибератак, чем обычно, заявили в ЦИК
Вчера, 11:37
"С начала голосования было заблокировано, это тоже вот метод, свыше 420 тысяч атак на ресурсы ДЭГ – дистанционного электронного голосования. Основным ударом подвергся непосредственно портал голосования. Именно хотели сорвать голосование", - сказала Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ЦИК РФЭлла ПамфиловаРоссияПолитика
 
 
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