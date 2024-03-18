https://ria.ru/20240318/benksi-1934094473.html

В Лондоне появилась новая работа Бэнкси

В Лондоне появилась новая работа Бэнкси - РИА Новости, 18.03.2024

В Лондоне появилась новая работа Бэнкси

Новая работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на севере Лондона, на ней изображена крона дерева в виде подтеков... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:26

2024-03-18T19:26

2024-03-18T19:26

технологии

лондон

бэнкси

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новая работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на севере Лондона, на ней изображена крона дерева в виде подтеков зеленой краски. Сам художник подтвердил, что работа принадлежит ему, разместив ее фотографию на своей странице в соцсети Instagram*. Работа нарисована на стене, которая находится за деревом с обрубленной кроной. Если смотреть на изображение с определенного ракурса, то оно становится "листвой" дерева. На стене также изображен человек с распылителем в руках, он испачкан той же зеленой краской, что и нарисована "листва". Газета Guardian пишет, что на новую работу Бэнкси пришли посмотреть "толпы людей". По мнению одной из местных жительниц, подтеки зеленой краски делают дерево похожим на плакучую иву, а сама работа может символизировать "трудности природы". По данным газеты, команда по удалению граффити лондонского района Ислингтон в курсе о новой работе Бэнкси и не собирается ее стирать. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231211/vandalizm-1915000582.html

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технологии, лондон, бэнкси, россия