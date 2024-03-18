https://ria.ru/20240318/benksi-1934094473.html
В Лондоне появилась новая работа Бэнкси
В Лондоне появилась новая работа Бэнкси - РИА Новости, 18.03.2024
В Лондоне появилась новая работа Бэнкси
Новая работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на севере Лондона, на ней изображена крона дерева в виде подтеков... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:26
2024-03-18T19:26
2024-03-18T19:26
технологии
лондон
бэнкси
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934091867_0:109:498:389_1920x0_80_0_0_f7ad1c4d41927e3a57f9e630bc3ff2d0.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новая работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на севере Лондона, на ней изображена крона дерева в виде подтеков зеленой краски. Сам художник подтвердил, что работа принадлежит ему, разместив ее фотографию на своей странице в соцсети Instagram*. Работа нарисована на стене, которая находится за деревом с обрубленной кроной. Если смотреть на изображение с определенного ракурса, то оно становится "листвой" дерева. На стене также изображен человек с распылителем в руках, он испачкан той же зеленой краской, что и нарисована "листва". Газета Guardian пишет, что на новую работу Бэнкси пришли посмотреть "толпы людей". По мнению одной из местных жительниц, подтеки зеленой краски делают дерево похожим на плакучую иву, а сама работа может символизировать "трудности природы". По данным газеты, команда по удалению граффити лондонского района Ислингтон в курсе о новой работе Бэнкси и не собирается ее стирать. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231211/vandalizm-1915000582.html
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934091867_0:62:498:436_1920x0_80_0_0_0b7ce9e90b5498072d3d35e7755d9c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лондон, бэнкси, россия
Технологии, Лондон, Бэнкси, Россия
В Лондоне появилась новая работа Бэнкси
Новая работа британского стрит-арт художника Бэнкси появилась на севере Лондона
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Новая работа британского стрит-арт художника, известного под псевдонимом Бэнкси, появилась на севере Лондона, на ней изображена крона дерева в виде подтеков зеленой краски.
Сам художник подтвердил, что работа принадлежит ему, разместив ее фотографию на своей странице в соцсети Instagram*.
Работа нарисована на стене, которая находится за деревом с обрубленной кроной. Если смотреть на изображение с определенного ракурса, то оно становится "листвой" дерева. На стене также изображен человек с распылителем в руках, он испачкан той же зеленой краской, что и нарисована "листва".
Газета Guardian пишет, что на новую работу Бэнкси пришли посмотреть "толпы людей". По мнению одной из местных жительниц, подтеки зеленой краски делают дерево похожим на плакучую иву, а сама работа может символизировать "трудности природы". По данным газеты, команда по удалению граффити лондонского района Ислингтон в курсе о новой работе Бэнкси и не собирается ее стирать.
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. В Благовещенске оценили ущерб, нанесенный "мистером Бэнкси"