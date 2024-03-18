https://ria.ru/20240318/bakhreyn-1934018991.html

Король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием

Король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Король Бахрейна поздравил Путина с переизбранием

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России и заявил о стремлении продолжать сотрудничество с... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:48

2024-03-18T14:48

2024-03-18T14:48

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

бахрейн

хамад бен иса аль халифа

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России и заявил о стремлении продолжать сотрудничество с ним в предстоящий период президентства Путина, говорится в поздравительной телеграмме короля, текст которой приводит Бахрейнское агентство новостей BNA. "В телеграмме его величество выразил искренние поздравления его Превосходительству, пожелав ему всяческих успехов в исполнении президентских обязанностей, а также в достижении чаяний дружественного российского народа к дальнейшему прогрессу, развитию и процветанию", - говорится в сообщении. В своем поздравлении Аль Халифа "высоко оценил тесные двусторонние отношения между королевством Бахрейн и Российской Федерацией, в которых они далеко продвинулись на всех уровнях, подчеркнув стремление продолжить сотрудничество с президентом России в целях укрепления исторических связей и развивать сферы совместного сотрудничества в интересах двух стран и на благо их дружественным народам". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,32%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,2%.

https://ria.ru/20240318/populyarnost-1934000379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, бахрейн, хамад бен иса аль халифа, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф