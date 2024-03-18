https://ria.ru/20240318/antonov-1933886381.html

Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина

Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина - РИА Новости, 18.03.2024

Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина

США после победы Владимира Путина на выборах президента РФ не откажутся от проекта "анти-Россия", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:05

2024-03-18T05:05

2024-03-18T05:09

владимир путин

россия

сша

вашингтон (штат)

анатолий антонов

совет федерации рф

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430181_0:592:2048:1744_1920x0_80_0_0_aad0b8c34ba33bc7c9d3ca73b02cfb1a.jpg

ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. США после победы Владимира Путина на выборах президента РФ не откажутся от проекта "анти-Россия", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Думаю, что Америка не услышит (волеизъявление россиян - ред.). Чтобы они поздравили президента с победой, это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта "анти-Россия", - сказал Антонов журналистам. По его словам, "выборы показали, что интерес к происходящему на родине (со стороны проживающих в США соотечественников - ред.), огромный". "Внешнеполитический курс страны стал волновать намного больше людей, чем было в прежние годы. А американский курс на русофобию провалился", - добавил он. "Оказанное Путину доверие снимает вопросы о том, правильный курс или нет", - сказал высокопоставленный дипломат. "Американцы с каждым днем наносят нам все больше болезненных ударов, сокращается наше посольство, но я вижу в сегодняшнем голосовании необходимость удвоения усилий по линии реализации внешнеполитических задач, которые были поставлены в посланию Федеральному собранию", - сказал высокопоставленный дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как следует из данных ЦИК после обработки 97,01% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Владислав Даванков - 3,82% голосов, Леонид Слуцкий - 3,16% голосов.

https://ria.ru/20240316/antonov-1933394678.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933850013.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, совет федерации рф, николай харитонов