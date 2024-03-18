https://ria.ru/20240318/antonov-1933886381.html
Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина
Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина - РИА Новости, 18.03.2024
Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина
США после победы Владимира Путина на выборах президента РФ не откажутся от проекта "анти-Россия", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:05
2024-03-18T05:05
2024-03-18T05:09
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. США после победы Владимира Путина на выборах президента РФ не откажутся от проекта "анти-Россия", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Думаю, что Америка не услышит (волеизъявление россиян - ред.). Чтобы они поздравили президента с победой, это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта "анти-Россия", - сказал Антонов журналистам. По его словам, "выборы показали, что интерес к происходящему на родине (со стороны проживающих в США соотечественников - ред.), огромный". "Внешнеполитический курс страны стал волновать намного больше людей, чем было в прежние годы. А американский курс на русофобию провалился", - добавил он. "Оказанное Путину доверие снимает вопросы о том, правильный курс или нет", - сказал высокопоставленный дипломат. "Американцы с каждым днем наносят нам все больше болезненных ударов, сокращается наше посольство, но я вижу в сегодняшнем голосовании необходимость удвоения усилий по линии реализации внешнеполитических задач, которые были поставлены в посланию Федеральному собранию", - сказал высокопоставленный дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как следует из данных ЦИК после обработки 97,01% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,29% голосов, Владислав Даванков - 3,82% голосов, Леонид Слуцкий - 3,16% голосов.
https://ria.ru/20240316/antonov-1933394678.html
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владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов, совет федерации рф, николай харитонов
Владимир Путин, Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Антонов рассказал о планах США в отношении России после победы Путина
Посол Антонов: США после победы Путина на выборах не бросят проект "анти-Россия"
ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. США после победы Владимира Путина на выборах президента РФ не откажутся от проекта "анти-Россия", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Думаю, что Америка не услышит (волеизъявление россиян - ред.). Чтобы они поздравили президента с победой, это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта "анти-Россия", - сказал Антонов журналистам.
По его словам, "выборы показали, что интерес к происходящему на родине (со стороны проживающих в США соотечественников - ред.), огромный".
"Внешнеполитический курс страны стал волновать намного больше людей, чем было в прежние годы. А американский курс на русофобию провалился", - добавил он.
"Оказанное Путину доверие снимает вопросы о том, правильный курс или нет", - сказал высокопоставленный дипломат.
Анатолий Антонов: американцы нас постоянно обманывают
"Американцы с каждым днем наносят нам все больше болезненных ударов, сокращается наше посольство, но я вижу в сегодняшнем голосовании необходимость удвоения усилий по линии реализации внешнеполитических задач, которые были поставлены в посланию Федеральному собранию", - сказал высокопоставленный дипломат.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как следует из данных ЦИК после обработки 97,01% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов
набирает 4,29% голосов, Владислав Даванков
- 3,82% голосов, Леонид Слуцкий
- 3,16% голосов.
У России нет предпочтений на выборах президента США, заявил Путин