https://ria.ru/20240317/zverev-1933702870.html

Сергей Зверев проголосовал на выборах президента России

Сергей Зверев проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Сергей Зверев проголосовал на выборах президента России

Шоумен Сергей Зверев проголосовал на выборах президента РФ, он голосовал на том же участке и в то же время, что и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:08

2024-03-17T15:08

2024-03-17T16:35

выборы президента россии — 2024

сергей зверев (стилист)

геннадий зюганов

политика

россия

джиган (денис устименко-вайнштейн)

оксана самойлова

дубай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933702168_0:0:3323:1869_1920x0_80_0_0_4920a8404474b5250ada425e029268d5.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Шоумен Сергей Зверев проголосовал на выборах президента РФ, он голосовал на том же участке и в то же время, что и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент РИА Новости. Чуть ранее Зюганов проголосовал на избирательном участке № 143, который открылся в школе № 1574 по адресу 2-я Тверская-Ямская улица. В выборах главы государства также приняли участие блогер Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн). Исполнитель опубликовал соответствующее видео с избирательного участка в Дубае.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/kirkorov-1933242134.html

https://ria.ru/20240317/shaman-1933616664.html

россия

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей зверев (стилист), геннадий зюганов, политика, россия, джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, дубай