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Сергей Зверев проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:08 17.03.2024 (обновлено: 16:35 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/zverev-1933702870.html
Сергей Зверев проголосовал на выборах президента России
Сергей Зверев проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Сергей Зверев проголосовал на выборах президента России
Шоумен Сергей Зверев проголосовал на выборах президента РФ, он голосовал на том же участке и в то же время, что и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:08
2024-03-17T16:35
выборы президента россии — 2024
сергей зверев (стилист)
геннадий зюганов
политика
россия
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
дубай
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Шоумен Сергей Зверев проголосовал на выборах президента РФ, он голосовал на том же участке и в то же время, что и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент РИА Новости. Чуть ранее Зюганов проголосовал на избирательном участке № 143, который открылся в школе № 1574 по адресу 2-я Тверская-Ямская улица. В выборах главы государства также приняли участие блогер Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн). Исполнитель опубликовал соответствующее видео с избирательного участка в Дубае.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/kirkorov-1933242134.html
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сергей зверев (стилист), геннадий зюганов, политика, россия, джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, дубай
Выборы президента России — 2024, Сергей Зверев (стилист), Геннадий Зюганов, Политика, Россия, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Оксана Самойлова, Дубай
Сергей Зверев проголосовал на выборах президента России

Шоумен Сергей Зверев проголосовал на выборах президента России в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтилист Сергей Зверев голосует на выборах президента России на избирательном участке № 143 в школе № 1574 в Москв
Стилист Сергей Зверев голосует на выборах президента России на избирательном участке № 143 в школе № 1574 в Москв - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стилист Сергей Зверев голосует на выборах президента России на избирательном участке № 143 в школе № 1574 в Москв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Шоумен Сергей Зверев проголосовал на выборах президента РФ, он голосовал на том же участке и в то же время, что и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент РИА Новости.
Чуть ранее Зюганов проголосовал на избирательном участке № 143, который открылся в школе № 1574 по адресу 2-я Тверская-Ямская улица.
Филипп Киркоров вместе с отцом Бедросом Киркоровым у избирательного участка в Москве
Филипп Киркоров пришел на избирательный участок в Москве вместе с отцом
15 марта, 14:46
В выборах главы государства также приняли участие блогер Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн). Исполнитель опубликовал соответствующее видео с избирательного участка в Дубае.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Певец Shaman на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Певец SHAMAN проголосовал на выборах президента России
Вчера, 09:55
 
Выборы президента России — 2024Сергей Зверев (стилист)Геннадий ЗюгановПолитикаРоссияДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Оксана СамойловаДубай
 
 
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