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Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:50 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/zapad-1933735355.html
Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова
Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024
Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова
Коллективный Запад сегодня попирает те демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:50
2024-03-17T16:50
выборы президента россии — 2024
россия
татьяна москалькова
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николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Коллективный Запад сегодня попирает те демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Поразительно, что коллективный Запад, который во главу угла всегда ставил демократические принципы и принцип верховенства права, сегодня фактически попирает их. Что может быть более демократичным, чем участие человека в избирательном процессе, дать возможность избирать и быть избранным?" - сказала Москалькова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, В мире
Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова

Москалькова: Запад попирает принципы демократии, которые ставил во главу угла

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Коллективный Запад сегодня попирает те демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Поразительно, что коллективный Запад, который во главу угла всегда ставил демократические принципы и принцип верховенства права, сегодня фактически попирает их. Что может быть более демократичным, чем участие человека в избирательном процессе, дать возможность избирать и быть избранным?" - сказала Москалькова журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияТатьяна МоскальковаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФВ мире
 
 
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