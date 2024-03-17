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Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова

Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024

Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова

Коллективный Запад сегодня попирает те демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:50

2024-03-17T16:50

2024-03-17T16:50

выборы президента россии — 2024

россия

татьяна москалькова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Коллективный Запад сегодня попирает те демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Поразительно, что коллективный Запад, который во главу угла всегда ставил демократические принципы и принцип верховенства права, сегодня фактически попирает их. Что может быть более демократичным, чем участие человека в избирательном процессе, дать возможность избирать и быть избранным?" - сказала Москалькова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, в мире