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Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова
Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.03.2024
Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова
Коллективный Запад сегодня попирает те демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:50
2024-03-17T16:50
2024-03-17T16:50
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Коллективный Запад сегодня попирает те демократические принципы, которые всегда ставил во главу угла, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Поразительно, что коллективный Запад, который во главу угла всегда ставил демократические принципы и принцип верховенства права, сегодня фактически попирает их. Что может быть более демократичным, чем участие человека в избирательном процессе, дать возможность избирать и быть избранным?" - сказала Москалькова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, В мире
Запад попирает демократические принципы, заявила Москалькова
Москалькова: Запад попирает принципы демократии, которые ставил во главу угла