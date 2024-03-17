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Явка на выборах президента в Белгородской превысила 85 процентов

Явка на выборах президента в Белгородской превысила 85 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Белгородской превысила 85 процентов

Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 19.30 мск составила 85,24%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:33

2024-03-17T20:33

2024-03-17T20:33

выборы президента россии — 2024

политика

белгородская область

леонид слуцкий (политик)

игорь лазарев

россия

николай харитонов

совет федерации рф

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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 19.30 мск составила 85,24%, сообщил региональный избирком. Согласно данным избиркома Белгородской области в Telegram-канале, общая явка в регионе на 19.30 мск составила 85,24%. Уточняется, что данные приведены с учетом досрочного голосования (214 338 избирателей). По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, более 3,5 тысячи наблюдателей находятся в регионе от общественной палаты РФ, Белгородской области, кандидатов, политических партий. Работают 1229 постоянных и 38 временных избирательных участков. В Белгородской области зарегистрированы один миллион 214 тысяч 745 избирателей. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Белгородской области составляла 73,24%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html

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политика, белгородская область, леонид слуцкий (политик), игорь лазарев, россия, николай харитонов, совет федерации рф