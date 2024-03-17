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Явка на выборах президента в Белгородской превысила 85 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:33 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933785642.html
Явка на выборах президента в Белгородской превысила 85 процентов
Явка на выборах президента в Белгородской превысила 85 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Белгородской превысила 85 процентов
Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 19.30 мск составила 85,24%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:33
2024-03-17T20:33
выборы президента россии — 2024
политика
белгородская область
леонид слуцкий (политик)
игорь лазарев
россия
николай харитонов
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 19.30 мск составила 85,24%, сообщил региональный избирком. Согласно данным избиркома Белгородской области в Telegram-канале, общая явка в регионе на 19.30 мск составила 85,24%. Уточняется, что данные приведены с учетом досрочного голосования (214 338 избирателей). По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, более 3,5 тысячи наблюдателей находятся в регионе от общественной палаты РФ, Белгородской области, кандидатов, политических партий. Работают 1229 постоянных и 38 временных избирательных участков. В Белгородской области зарегистрированы один миллион 214 тысяч 745 избирателей. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Белгородской области составляла 73,24%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html
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политика, белгородская область, леонид слуцкий (политик), игорь лазарев, россия, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Белгородская область, Леонид Слуцкий (политик), Игорь Лазарев, Россия, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Явка на выборах президента в Белгородской превысила 85 процентов

Явка на выборах президента России в Белгородской составила 85,24%

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
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БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Белгородской области на 19.30 мск составила 85,24%, сообщил региональный избирком.
Согласно данным избиркома Белгородской области в Telegram-канале, общая явка в регионе на 19.30 мск составила 85,24%.
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Уточняется, что данные приведены с учетом досрочного голосования (214 338 избирателей).
По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, более 3,5 тысячи наблюдателей находятся в регионе от общественной палаты РФ, Белгородской области, кандидатов, политических партий. Работают 1229 постоянных и 38 временных избирательных участков. В Белгородской области зарегистрированы один миллион 214 тысяч 745 избирателей. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Белгородской области составляла 73,24%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаБелгородская областьЛеонид Слуцкий (политик)Игорь ЛазаревРоссияНиколай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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