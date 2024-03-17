https://ria.ru/20240317/yavka-1933784303.html

Явка на выборах президента России к 20:24 мск превысила 73 процента

Явка на выборах президента России к 20:24 мск превысила 73 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента России к 20:24 мск превысила 73 процента

Явка на выборах президента России на 20:24 мск составила 73,33%, следует из данных на сайте ЦИК. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:28

2024-03-17T20:28

2024-03-17T20:45

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России на 20:24 мск составила 73,33%, следует из данных на сайте ЦИК.К 20:00 закрылись большинство участков. До 21:00 мск можно проголосовать в Калининградской области, также продолжают работу участки в некоторых странах.Явка на этих выборах уже стала рекордной в истории современной России. Предыдущий раз самый высокий показатель зафиксировали в 1996 году — 69,81%.В федеральной системе дистанционного электронного голосования зарегистрировались и проголосовали 4 767 974 избирателя, сообщил глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.Кроме того, почти 2,6 миллиона человек отдали свой голос досрочно.Во всех новых регионах России, где выборы президента проходили впервые, явка избирателей превысила 80%.Наблюдатели сообщают о высоком проценте голосующих за рубежом.Так, длинные очереди выстроились в посольства России в Бельгии и Нидерландах. Более 1300 человек пришли на избирательный участок в Хельсинки. Посол России в Испании Юрий Клименко также сообщил о небывалой явке — около тысячи россиян. Активно проходило голосование в Египте, Аргентине и США.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов