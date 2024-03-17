https://ria.ru/20240317/yavka-1933763972.html

Явка в Саратовской области превысила 73 процента

Явка в Саратовской области превысила 73 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка в Саратовской области превысила 73 процента

Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 73,60%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:32

2024-03-17T18:32

2024-03-17T18:34

выборы президента россии — 2024

политика

саратовская область

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

владислав даванков

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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 73,60%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Явка: 1 317 517 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 18.00 17 марта 2024 года, что составляет 73,60%", - говорится в сообщении. Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 18.00 (17.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 57,21% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, саратовская область, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владислав даванков