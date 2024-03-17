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Явка в Саратовской области превысила 73 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:32 17.03.2024 (обновлено: 18:34 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/yavka-1933763972.html
Явка в Саратовской области превысила 73 процента
Явка в Саратовской области превысила 73 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка в Саратовской области превысила 73 процента
Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 73,60%, сообщила избирательная комиссия региона в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:32
2024-03-17T18:34
выборы президента россии — 2024
политика
саратовская область
россия
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
владислав даванков
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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 73,60%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале. "Явка: 1 317 517 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 18.00 17 марта 2024 года, что составляет 73,60%", - говорится в сообщении. Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 18.00 (17.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 57,21% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, саратовская область, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Саратовская область, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Владислав Даванков
Явка в Саратовской области превысила 73 процента

Явка на выборах президента России в Саратовской области на 18:00 составила 73,6%

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ. 17 марта 2024
Подсчет голосов на выборах президента РФ. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Подсчет голосов на выборах президента РФ. 17 марта 2024
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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Саратовской области по данным на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 73,60%, сообщила избирательная комиссия региона в Telegram-канале.
"Явка: 1 317 517 избирателей Саратовской области приняли участие в выборах президента России на 18.00 17 марта 2024 года, что составляет 73,60%", - говорится в сообщении.
Военнослужащий, вернувшись в Саратовскую область в отпуск из зоны СВО, сразу после регистрации брака проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Два саратовских бойца СВО после ЗАГСа пошли с женами на выборы
Вчера, 18:15
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%.
Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, к 18.00 (17.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 57,21% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСаратовская областьРоссияНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФВладислав Даванков
 
 
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