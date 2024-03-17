https://ria.ru/20240317/yavka-1933755872.html

Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов

Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов

Явка на голосовании на выборах президента РФ среди граждан, содержащихся в следственных изоляторах в Москве, составила почти 100%, сообщил член СПЧ Алексей... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:04

2024-03-17T18:04

2024-03-17T18:04

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

алексей мельников

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9fedaff5037d47c0b5e4ed2b5465e205.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на голосовании на выборах президента РФ среди граждан, содержащихся в следственных изоляторах в Москве, составила почти 100%, сообщил член СПЧ Алексей Мельников. "Порядка семи тысяч. На данный момент голосование в следственных изоляторах завершено. Проголосовали все граждане, которые изъявили желание голосовать - это 6736 человек. Явка практически 100 процентов", - сказал журналистам Мельников в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве. Он отметил, что такая явка является типичной для изоляторов в России по двум причинам: во-первых, это возможность выйти из камеры, во-вторых, заключенные показывают желание социализироваться. Также Мельников добавил, что голосовали и те, кто находится под домашним арестом - примерно 800 граждан. "Нарушений со стороны наблюдателей выявлено не было… С препятствиями волеизъявления мы не сталкивались", - заключил он. Отдать свой голос на выборах главы государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/lobnya-1933720055.html

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933622678.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, россия, алексей мельников, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф