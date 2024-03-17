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Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:04 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933755872.html
Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов
Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов
Явка на голосовании на выборах президента РФ среди граждан, содержащихся в следственных изоляторах в Москве, составила почти 100%, сообщил член СПЧ Алексей... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:04
2024-03-17T18:04
выборы президента россии — 2024
политика
москва
россия
алексей мельников
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на голосовании на выборах президента РФ среди граждан, содержащихся в следственных изоляторах в Москве, составила почти 100%, сообщил член СПЧ Алексей Мельников. "Порядка семи тысяч. На данный момент голосование в следственных изоляторах завершено. Проголосовали все граждане, которые изъявили желание голосовать - это 6736 человек. Явка практически 100 процентов", - сказал журналистам Мельников в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве. Он отметил, что такая явка является типичной для изоляторов в России по двум причинам: во-первых, это возможность выйти из камеры, во-вторых, заключенные показывают желание социализироваться. Также Мельников добавил, что голосовали и те, кто находится под домашним арестом - примерно 800 граждан. "Нарушений со стороны наблюдателей выявлено не было… С препятствиями волеизъявления мы не сталкивались", - заключил он. Отдать свой голос на выборах главы государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/lobnya-1933720055.html
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политика, москва, россия, алексей мельников, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Алексей Мельников, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов

Явка на выборах президента России в столичных СИЗО составила почти 100%

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на голосовании на выборах президента РФ среди граждан, содержащихся в следственных изоляторах в Москве, составила почти 100%, сообщил член СПЧ Алексей Мельников.
«
"Порядка семи тысяч. На данный момент голосование в следственных изоляторах завершено. Проголосовали все граждане, которые изъявили желание голосовать - это 6736 человек. Явка практически 100 процентов", - сказал журналистам Мельников в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве.
Выборы президента России в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

Актер Константин Райкин голосует на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

Люди стоят в очереди избирательном участке № 151 в Государственном музее истории ГУЛАГа в Москве на выборах президента России

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

Выборы президента России

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

Выборы президента России

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах президента России на избирательном участке № 143 в школе № 1574 в Москве

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 12

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 12

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 12

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 12

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 12
Он отметил, что такая явка является типичной для изоляторов в России по двум причинам: во-первых, это возможность выйти из камеры, во-вторых, заключенные показывают желание социализироваться.
Также Мельников добавил, что голосовали и те, кто находится под домашним арестом - примерно 800 граждан.
«
"Нарушений со стороны наблюдателей выявлено не было… С препятствиями волеизъявления мы не сталкивались", - заключил он.
Артисты местного театра в подмосковной Лобне пришли на избирательный участок в костюмах американских политиков Джо Байдена и Дональда Трампа
"Байден" и "Трамп" пришли на выборы президента России в Подмосковье
Вчера, 15:57
Отдать свой голос на выборах главы государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы, и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Иностранные наблюдатели, работающие на выборах президента России
На выборах в России работают 1115 международных наблюдателей и экспертов
Вчера, 10:14
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваРоссияАлексей МельниковНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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