https://ria.ru/20240317/yavka-1933753799.html

Явка на выборах в Ульяновской области превысила уровень 2018 года

Явка на выборах в Ульяновской области превысила уровень 2018 года - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Ульяновской области превысила уровень 2018 года

Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 68,61%, что выше показателя на... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:53

2024-03-17T17:53

2024-03-17T17:53

выборы президента россии — 2024

политика

ульяновская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 68,61%, что выше показателя на аналогичных выборах 2018 года, которые проводились в течение одного дня. "Участковые избиркомы сообщили сведения о ходе голосования по состоянию на 18.00. Участие в голосовании на выборах президента в Ульяновском регионе приняли 639 687 избирателей (68,61%)", - сообщил избирком Ульяновской области в своем Telegram-канале. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%.

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Варвара Скокшина

политика, ульяновская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф