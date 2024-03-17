https://ria.ru/20240317/yavka-1933753799.html
Явка на выборах в Ульяновской области превысила уровень 2018 года
Явка на выборах в Ульяновской области превысила уровень 2018 года - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Ульяновской области превысила уровень 2018 года
Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 68,61%, что выше показателя на... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:53
2024-03-17T17:53
2024-03-17T17:53
выборы президента россии — 2024
политика
ульяновская область
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леонид слуцкий (политик)
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совет федерации рф
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Ульяновской области в третий день голосования на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 68,61%, что выше показателя на аналогичных выборах 2018 года, которые проводились в течение одного дня. "Участковые избиркомы сообщили сведения о ходе голосования по состоянию на 18.00. Участие в голосовании на выборах президента в Ульяновском регионе приняли 639 687 избирателей (68,61%)", - сообщил избирком Ульяновской области в своем Telegram-канале. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ульяновская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Ульяновская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Ульяновской области превысила уровень 2018 года
Явка в Ульяновской области превысила уровень 2018 года, составив 68,61 процента