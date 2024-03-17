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Явка на выборах в Челябинской области превысила 73 процента

Явка на выборах в Челябинской области превысила 73 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Челябинской области превысила 73 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ в Челябинской области в воскресенье по данным на 18.00 (16.00 мск) составила 73,91%, сообщила областная избирательная... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:38

2024-03-17T17:38

2024-03-17T17:38

выборы президента россии — 2024

политика

челябинская область

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Челябинской области в воскресенье по данным на 18.00 (16.00 мск) составила 73,91%, сообщила областная избирательная комиссия. "На 18.00 (16.00 мск) 17 марта в Челябинской области проголосовали 1 898 199 избирателей, что составило 73,91%, с учетом ДЭГ", - говорится в сообщении. В Челябинской области за первые два дня голосования явка составила 1 521 746 избирателей - это 59,28 % с учетом ДЭГ, поясняла комиссия. В выборах президента России в Челябинской области в 2018 году приняли участие более 1,7 миллиона избирателей, что составляет 66,41% от числа зарегистрированных избирателей. Выборы тогда проходили в один день. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, челябинская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф