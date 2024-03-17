https://ria.ru/20240317/yavka-1933740063.html

Явка на выборах в ЯНАО превысила 92 процента

Явка на выборах в ЯНАО превысила 92 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в ЯНАО превысила 92 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе на 16.00 мск превысила 92%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:08

2024-03-17T17:08

2024-03-17T17:08

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ямал

красноселькупский район

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе на 16.00 мск превысила 92%, сообщает избирательная комиссия региона. По данным избиркома, общая явка по Ямалу на 16.00 мск составила 92,50%. Самая высокая явка зафиксирована в Красноселькупском районе, где проголосовали 97,23% избирателей. Явка более 96% отмечена в трех муниципалитетах, еще в таком же количестве районов в выборах участвовали более 95% местных жителей. На президентских выборах 2018 года явка в регионе была 91,9%. На Ямале в дни выборов работает 231 участок, 12 из них – на месторождениях для удобства избирателей, которые работают в округе вахтовым методом. Также ЦИК впервые предложил использовать в двух городах региона дополнительную форму голосования – мобильный автобус. Так, в дни выборов к жителям отдаленных микрорайонов Салехарда и Нового Уренгоя выедут члены участковых комиссий и организуют голосование в специально оборудованном автобусе. Как пояснили РИА Новости в избиркоме, практика с мобильными автобусами была применена лишь один раз на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году в связи с пандемией. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933703168.html

россия

ямал

красноселькупский район

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политика, россия, ямал, красноселькупский район, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф