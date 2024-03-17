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Явка на выборах в ЯНАО превысила 92 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:08 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/yavka-1933740063.html
Явка на выборах в ЯНАО превысила 92 процента
Явка на выборах в ЯНАО превысила 92 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в ЯНАО превысила 92 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе на 16.00 мск превысила 92%, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:08
2024-03-17T17:08
выборы президента россии — 2024
политика
россия
ямал
красноселькупский район
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе на 16.00 мск превысила 92%, сообщает избирательная комиссия региона. По данным избиркома, общая явка по Ямалу на 16.00 мск составила 92,50%. Самая высокая явка зафиксирована в Красноселькупском районе, где проголосовали 97,23% избирателей. Явка более 96% отмечена в трех муниципалитетах, еще в таком же количестве районов в выборах участвовали более 95% местных жителей. На президентских выборах 2018 года явка в регионе была 91,9%. На Ямале в дни выборов работает 231 участок, 12 из них – на месторождениях для удобства избирателей, которые работают в округе вахтовым методом. Также ЦИК впервые предложил использовать в двух городах региона дополнительную форму голосования – мобильный автобус. Так, в дни выборов к жителям отдаленных микрорайонов Салехарда и Нового Уренгоя выедут члены участковых комиссий и организуют голосование в специально оборудованном автобусе. Как пояснили РИА Новости в избиркоме, практика с мобильными автобусами была применена лишь один раз на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году в связи с пандемией. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html
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политика, россия, ямал, красноселькупский район, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ямал, Красноселькупский район, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в ЯНАО превысила 92 процента

Явка на выборах президента России в ЯНАО составила 92,50%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Ямало-Ненецком автономном округе на 16.00 мск превысила 92%, сообщает избирательная комиссия региона.
По данным избиркома, общая явка по Ямалу на 16.00 мск составила 92,50%. Самая высокая явка зафиксирована в Красноселькупском районе, где проголосовали 97,23% избирателей. Явка более 96% отмечена в трех муниципалитетах, еще в таком же количестве районов в выборах участвовали более 95% местных жителей. На президентских выборах 2018 года явка в регионе была 91,9%.
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16 марта, 13:13
На Ямале в дни выборов работает 231 участок, 12 из них – на месторождениях для удобства избирателей, которые работают в округе вахтовым методом. Также ЦИК впервые предложил использовать в двух городах региона дополнительную форму голосования – мобильный автобус. Так, в дни выборов к жителям отдаленных микрорайонов Салехарда и Нового Уренгоя выедут члены участковых комиссий и организуют голосование в специально оборудованном автобусе.
Как пояснили РИА Новости в избиркоме, практика с мобильными автобусами была применена лишь один раз на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году в связи с пандемией.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Вчера, 15:10
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЯмалКрасноселькупский районНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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