https://ria.ru/20240317/yavka-1933734583.html

Явка избирателей в Курганской области превысила 74 процента

Явка избирателей в Курганской области превысила 74 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка избирателей в Курганской области превысила 74 процента

Явка избирателей на выборах президента России в воскресенье в Курганской области по данным на 18.00 (16.00 мск) составила 74,54%, сообщила областная... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:49

2024-03-17T16:49

2024-03-17T16:49

выборы президента россии — 2024

политика

россия

курганская область

курган

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России в воскресенье в Курганской области по данным на 18.00 (16.00 мск) составила 74,54%, сообщила областная избирательная комиссия. "Сегодня, 17 марта, по данным на 18.00 (16.00 мск), явка на выборах президента России в Курганской области составила 74,54%. Проголосовали более 474 тысяч избирателей", - говорится в сообщении. Наибольшая явка зафиксирована в Далматовском (86,91%), Альменевском (86,13%), Варгашинском (86,08%), Частоозерском (85,55%) муниципальных округах, уточняется в сообщении. Явка, по данным Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана, составила 72,31%, по данным Восточной территориальной избирательной комиссии города Кургана – 68,45%, в Шадринске проголосовали 68,44% избирателей, поясняется в сообщении. В Курганской области в выборах президента РФ в 2018 году приняли участие 434 836 граждан - 61,74%. Выборы тогда проходили в один день. Совет федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/britaniya-1933727765.html

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курганская область

курган

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политика, россия, курганская область, курган, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф