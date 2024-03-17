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Явка на выборах в Краснодарском крае достигла почти 80 процентов
Явка на выборах в Краснодарском крае достигла почти 80 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в Краснодарском крае достигла почти 80 процентов
Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 15.00 мск воскресенья составила 79,7%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:48
2024-03-17T16:48
2024-03-17T16:48
выборы президента россии — 2024
политика
краснодарский край
россия
николай харитонов
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владислав даванков
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КРАСНОДАР, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 15.00 мск воскресенья составила 79,7%, сообщила избирательная комиссия региона. "Сведения на 15.00 17 марта 2024 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 79,7%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, краснодарский край, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Краснодарском крае достигла почти 80 процентов
Явка на выборах в Краснодарском крае на 15:00 составила 79,7 процента