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Явка на выборах в Краснодарском крае достигла почти 80 процентов

Явка на выборах в Краснодарском крае достигла почти 80 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Краснодарском крае достигла почти 80 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 15.00 мск воскресенья составила 79,7%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:48

2024-03-17T16:48

2024-03-17T16:48

выборы президента россии — 2024

политика

краснодарский край

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

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КРАСНОДАР, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 15.00 мск воскресенья составила 79,7%, сообщила избирательная комиссия региона. "Сведения на 15.00 17 марта 2024 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 79,7%", - говорится в сообщении. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, краснодарский край, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф