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В Подмосковье сообщили о рекордной явке на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:17 17.03.2024 (обновлено: 13:18 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/yavka-1933668748.html
В Подмосковье сообщили о рекордной явке на выборах президента
В Подмосковье сообщили о рекордной явке на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
В Подмосковье сообщили о рекордной явке на выборах президента
Явка на выборах президента РФ в Подмосковье рекордная как для региона, так и для страны в целом, на избирательных участках очень людно, сообщил председатель... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:17
2024-03-17T13:18
выборы президента россии — 2024
политика
московская область (подмосковье)
россия
мурманская область
илья березкин (председатель избирательной комиссии московской области )
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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ОДИНЦОВО, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Подмосковье рекордная как для региона, так и для страны в целом, на избирательных участках очень людно, сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин. "Что касается непосредственно явки на сами избирательные участки людей, она тоже очень большая, это почти 60%, такая явка - это рекордная явка как для нашего региона, так и для страны в целом. Поэтому на участках очень людно, и очень активно пользуются своим избирательным правом наши жители", - отметил Березкин в ходе пресс-конференции. Также он сказал, что традиционно в период выборов наиболее высокая явка наблюдается в первый и последний день голосования, однако в Подмосковье такие изменения в явке почти не заметны. "Что касается равномерности явки: традиционно мы видим по опыту предыдущих лет, что в пятницу чаще всего мы видим пиковые значения по явочным показателям, а в субботу традиционно есть небольшое плато, в котором мы видим равномерный рост явки, но а в воскресенье, как в праздничный день, Единый день голосования, чуть выше обычно показывает прогноз явки, и по факту мы видим, что люди голосуют в воскресенье и в пятницу больше, чем в субботу. Хотя в нашем случае в Московской области мы смотрим, что эти изменения практически не так уж и заметны. Явка по дням примерно идет одинаково с небольшими отступлениями", - добавил Березкин. Ранее глава Мособлизбиркома озвучил явку в регионе на 12.00 мск. Общая явка избирателей составила 3 741 791 человек или 60,20%. При этом, на избирательных участках проголосовали 2 942 918 человек (54.99%), а через дистанционное электронное голосование - 798 873 человека (92,48%). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. В Мурманской области избиратели могут проголосовать дистанционно. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933628396.html
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политика, московская область (подмосковье), россия, мурманская область, илья березкин (председатель избирательной комиссии московской области ), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Мурманская область, Илья Березкин (Председатель избирательной комиссии Московской области ), Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
В Подмосковье сообщили о рекордной явке на выборах президента

Мособлизбирком: явка на выборах президента в Подмосковье оказалась рекордной

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ в новых регионах
Выборы президента РФ в новых регионах - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Выборы президента РФ в новых регионах
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ОДИНЦОВО, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Подмосковье рекордная как для региона, так и для страны в целом, на избирательных участках очень людно, сообщил председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
"Что касается непосредственно явки на сами избирательные участки людей, она тоже очень большая, это почти 60%, такая явка - это рекордная явка как для нашего региона, так и для страны в целом. Поэтому на участках очень людно, и очень активно пользуются своим избирательным правом наши жители", - отметил Березкин в ходе пресс-конференции.
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Также он сказал, что традиционно в период выборов наиболее высокая явка наблюдается в первый и последний день голосования, однако в Подмосковье такие изменения в явке почти не заметны.
"Что касается равномерности явки: традиционно мы видим по опыту предыдущих лет, что в пятницу чаще всего мы видим пиковые значения по явочным показателям, а в субботу традиционно есть небольшое плато, в котором мы видим равномерный рост явки, но а в воскресенье, как в праздничный день, Единый день голосования, чуть выше обычно показывает прогноз явки, и по факту мы видим, что люди голосуют в воскресенье и в пятницу больше, чем в субботу. Хотя в нашем случае в Московской области мы смотрим, что эти изменения практически не так уж и заметны. Явка по дням примерно идет одинаково с небольшими отступлениями", - добавил Березкин.
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Ранее глава Мособлизбиркома озвучил явку в регионе на 12.00 мск. Общая явка избирателей составила 3 741 791 человек или 60,20%. При этом, на избирательных участках проголосовали 2 942 918 человек (54.99%), а через дистанционное электронное голосование - 798 873 человека (92,48%).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. В Мурманской области избиратели могут проголосовать дистанционно. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМосковская область (Подмосковье)РоссияМурманская областьИлья Березкин (Председатель избирательной комиссии Московской области )Леонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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