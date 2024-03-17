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Явка на выборах президента России превысила 65 процентов
Явка на выборах президента России превысила 65 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 65 процентов
Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:55
2024-03-17T12:55
2024-03-17T13:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК.По состоянию на 12:52 мск проголосовали уже 65,05% избирателей.На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Явка на выборах президента России превысила 65 процентов
Явка на выборах президента России на 12:52 составила 65,05 процента
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК
.
По состоянию на 12:52 мск проголосовали уже 65,05% избирателей.
В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах
На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67%.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.
В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.