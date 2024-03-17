https://ria.ru/20240317/yavka-1933663975.html

Явка на выборах президента России превысила 65 процентов

Явка на выборах президента России превысила 65 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента России превысила 65 процентов

Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:55

2024-03-17T12:55

2024-03-17T13:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК.По состоянию на 12:52 мск проголосовали уже 65,05% избирателей.На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933601507.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия