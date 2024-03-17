Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах президента России превысила 65 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:55 17.03.2024 (обновлено: 13:05 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/yavka-1933663975.html
Явка на выборах президента России превысила 65 процентов
Явка на выборах президента России превысила 65 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 65 процентов
Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:55
2024-03-17T13:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933637358_0:56:1619:967_1920x0_80_0_0_840f57a049cc7b2619ff479bff5d9024.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК.По состоянию на 12:52 мск проголосовали уже 65,05% избирателей.На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933601507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933637358_128:0:1491:1022_1920x0_80_0_0_6af6f03e21c5b2e5757f88b5c502c854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия
Явка на выборах президента России превысила 65 процентов

Явка на выборах президента России на 12:52 составила 65,05 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в целом по стране уже превысила 65%, следует из данных, представленных на сайте ЦИК.
По состоянию на 12:52 мск проголосовали уже 65,05% избирателей.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Приморье семья староверов из Боливии проголосовала на выборах
Вчера, 08:43
На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.
В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала