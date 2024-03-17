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Явка на выборах в Приморском крае превысила 66 процентов

Явка на выборах в Приморском крае превысила 66 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в Приморском крае превысила 66 процентов

Выборы в Приморском крае проходят без эксцессов, явка составляет 66,59%, сообщил в ходе видеосвязи с ЦИК РФ губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:43

2024-03-17T10:43

2024-03-17T11:56

выборы президента россии — 2024

политика

приморский край

россия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Выборы в Приморском крае проходят без эксцессов, явка составляет 66,59%, сообщил в ходе видеосвязи с ЦИК РФ губернатор Олег Кожемяко.Общая явка на выборах президента РФ в Приморском крае на 16.30 по местному времени (9.30 мск) составила 66,59%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.В ходе видеосвязи с ЦИК РФ Кожемяко сообщил, что несмотря не непростые погодные условия, жители края активно голосуют на выборах."У нас нет никаких сомнений о том, что выборы... пройдут... достойно. У нас нет никаких эксцессов, связанных с нарушением избирателей прав граждан", - отметил губернатор.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudatel-1933592052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, приморский край, россия