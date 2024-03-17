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Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент

Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент

Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:11

2024-03-17T10:11

2024-03-17T10:22

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Что касается явки на выборах, по состоянию на 09.45 с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37%. В настоящее время комиссии по московскому часовому поясу вводят информацию о явке по состоянию на 10 часов", - сказала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, россия, политика, элла памфилова