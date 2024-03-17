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Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент
Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент
Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:11
2024-03-17T10:11
2024-03-17T10:22
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составляет 61,37% на 09.45 мск с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Что касается явки на выборах, по состоянию на 09.45 с учетом дистанционного электронного голосования явка составила 61,37%. В настоящее время комиссии по московскому часовому поясу вводят информацию о явке по состоянию на 10 часов", - сказала Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, россия, политика, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, ЦИК РФ, Россия, Политика, Элла Памфилова
Явка на президентских выборах в России превысила 61 процент
Явка на президентских выборах в России достигла 61,37 процента на 9:45 мск