https://ria.ru/20240317/vzryvy-1933839779.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 17.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:46
2024-03-17T23:46
2024-03-17T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы украины
кривой рог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_db51985ab2a06e04338c3e77a4ac23ea.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает сообщило украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Зеркала недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 23.11 по мск объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
днепропетровская область
кривой рог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929420200_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_829e356200d0b7cf81073faa5060da34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Кривой Рог
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Зеркало недели": в Кривом Роге прогремели взрывы
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Взрывы прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщает сообщило украинское издание "Зеркало недели
".
"Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Зеркала недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 23.11 по мск объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины