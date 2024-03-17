https://ria.ru/20240317/vybory-1933839018.html
Наблюдатель от США оценил, как прошли выборы президента России
Наблюдатель от США оценил, как прошли выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатель от США оценил, как прошли выборы президента России
Наблюдатель на выборах президента России от США Клайн Престон IV назвал выборы в РФ прозрачными, соответствующими закону и международному праву. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:43
2024-03-17T23:43
2024-03-17T23:43
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сша
владимир путин
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933821640_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4d7527548552e64e3c649331a124b048.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Наблюдатель на выборах президента России от США Клайн Престон IV назвал выборы в РФ прозрачными, соответствующими закону и международному праву. "Это мои седьмые выборы, которые я наблюдаю. Я должен сказать, что это очень отрадно, прозрачно, по закону, международному праву. И я не могу сказать, как это сделать лучше", - сказал Клайн в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов". Он отметил, что занимается в США избирательным правом и немного ревнует к тому, как организованы выборы в России. "Я очень уважаю систему здесь. Хотел бы я поздравить президента Путина с его победой. И я думаю, вам очень повезло, что он ваш президент", - подчеркнул Клайн. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933821640_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_c7041efd370df04411bb7d0e0adb0647.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, владимир путин, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, США, Владимир Путин, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Наблюдатель от США оценил, как прошли выборы президента России
Наблюдатель от США на выборах президента РФ назвал их прозрачными и законными
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Наблюдатель на выборах президента России от США Клайн Престон IV назвал выборы в РФ прозрачными, соответствующими закону и международному праву.
"Это мои седьмые выборы, которые я наблюдаю. Я должен сказать, что это очень отрадно, прозрачно, по закону, международному праву. И я не могу сказать, как это сделать лучше", - сказал Клайн в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов".
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Он отметил, что занимается в США избирательным правом и немного ревнует к тому, как организованы выборы в России.
"Я очень уважаю систему здесь. Хотел бы я поздравить президента Путина с его победой. И я думаю, вам очень повезло, что он ваш президент", - подчеркнул Клайн.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий - 3,12% голосов, Владислав Даванков - 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.