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Путин предварительно лидирует на выборах президента России в Татарстане

Путин предварительно лидирует на выборах президента России в Татарстане - РИА Новости, 17.03.2024

Путин предварительно лидирует на выборах президента России в Татарстане

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Татарстане с 94,33% голосов после обработки 0,76% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:34

2024-03-17T22:34

2024-03-17T22:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Татарстане с 94,33% голосов после обработки 0,76% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 94,33% голосов, Николай Харитонов - 2,29%, Леонид Слуцкий - 1,73%, Владислав Даванков - 1,10%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин