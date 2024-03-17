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Путин предварительно лидирует на выборах президента России в Татарстане - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:34 17.03.2024 (обновлено: 22:38 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933822019.html
Путин предварительно лидирует на выборах президента России в Татарстане
Путин предварительно лидирует на выборах президента России в Татарстане - РИА Новости, 17.03.2024
Путин предварительно лидирует на выборах президента России в Татарстане
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Татарстане с 94,33% голосов после обработки 0,76% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:34
2024-03-17T22:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Татарстане с 94,33% голосов после обработки 0,76% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 94,33% голосов, Николай Харитонов - 2,29%, Леонид Слуцкий - 1,73%, Владислав Даванков - 1,10%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Путин предварительно лидирует на выборах президента России в Татарстане

Путин лидирует на выборах президента РФ в Татарстане по данным 0,76% голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Татарстане с 94,33% голосов после обработки 0,76% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 94,33% голосов, Николай Харитонов - 2,29%, Леонид Слуцкий - 1,73%, Владислав Даванков - 1,10%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Путин
 
 
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