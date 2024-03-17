https://ria.ru/20240317/vybory-1933815059.html
Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента
Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента - РИА Новости, 17.03.2024
Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента
Серьезных нарушений, влияющих на результаты выборов президента РФ в Москве, нет, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:11
2024-03-17T22:11
2024-03-17T22:11
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Серьезных нарушений, влияющих на результаты выборов президента РФ в Москве, нет, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "Серьезных нарушений нет. Нарушений, влияющих хоть как-то на голосование москвичей, тоже нет. Наши мобильные группы выезжали на участки в формате превентивной проверки", - сказал Ковалев журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, владимир путин
Политика, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента
Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента РФ