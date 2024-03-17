https://ria.ru/20240317/vybory-1933815059.html

Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента

Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента - РИА Новости, 17.03.2024

Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента

Серьезных нарушений, влияющих на результаты выборов президента РФ в Москве, нет, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:11

2024-03-17T22:11

2024-03-17T22:11

политика

россия

москва

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николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Серьезных нарушений, влияющих на результаты выборов президента РФ в Москве, нет, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "Серьезных нарушений нет. Нарушений, влияющих хоть как-то на голосование москвичей, тоже нет. Наши мобильные группы выезжали на участки в формате превентивной проверки", - сказал Ковалев журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, москва, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, владимир путин