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Путин побеждает на выборах в Запорожской области с 92,83 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Запорожской области с 92,83 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах в Запорожской области с 92,83 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Запорожской области с 92,83% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:09
2024-03-17T22:09
2024-03-17T22:13
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
запорожская область
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Запорожской области с 92,83% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 92,83% голосов, Леонид Слуцкий - 2,52% голосов, Николай Харитонов - 2,21% голосов, Владислав Даванков - 1,87% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), запорожская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Запорожская область
Путин побеждает на выборах в Запорожской области с 92,83 процента голосов
ЦИК РФ: Путин побеждает на выборах в Запорожской области с 92,83% голосов