https://ria.ru/20240317/vybory-1933808233.html
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно - РИА Новости, 17.03.2024
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил журналистам, что выборы президента России для партии прошли успешно. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:54
2024-03-17T21:54
2024-03-17T22:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владимир путин
кпрф
лдпр
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933809913_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_3ba6d4f58427158f72cc8503254c335a.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил журналистам, что выборы президента России для партии прошли успешно. "Эти выборы - большой успех для всей нашей страны и в том числе для нашей партии "Новые люди", - сказал Нечаев. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,68% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,01% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 30,04% протоколов.
https://ria.ru/20240317/putin-1933807702.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933809913_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0421241d8fa7c6018d1c91a39e2284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир путин, кпрф, лдпр, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владимир Путин, КПРФ, ЛДПР, Николай Харитонов
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно
Нечаев: выборы президента России для партии "Новые люди" прошли успешно