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Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:54 17.03.2024 (обновлено: 22:00 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933808233.html
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно - РИА Новости, 17.03.2024
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил журналистам, что выборы президента России для партии прошли успешно. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:54
2024-03-17T22:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владимир путин
кпрф
лдпр
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил журналистам, что выборы президента России для партии прошли успешно. "Эти выборы - большой успех для всей нашей страны и в том числе для нашей партии "Новые люди", - сказал Нечаев. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,68% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,01% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 30,04% протоколов.
https://ria.ru/20240317/putin-1933807702.html
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политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир путин, кпрф, лдпр, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владимир Путин, КПРФ, ЛДПР, Николай Харитонов
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно

Нечаев: выборы президента России для партии "Новые люди" прошли успешно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ, заместителя председателя Государственной Думы РФ Владислава Даванкова в Москве. 17 марта 2024
Председатель партии Новые люди Алексей Нечаев в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ, заместителя председателя Государственной Думы РФ Владислава Даванкова в Москве. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ, заместителя председателя Государственной Думы РФ Владислава Даванкова в Москве. 17 марта 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил журналистам, что выборы президента России для партии прошли успешно.
«
"Эти выборы - большой успех для всей нашей страны и в том числе для нашей партии "Новые люди", - сказал Нечаев.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,68% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,01% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 30,04% протоколов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Владимир ПутинКПРФЛДПРНиколай Харитонов
 
 
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