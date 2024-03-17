https://ria.ru/20240317/vybory-1933808233.html

Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно

Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно - РИА Новости, 17.03.2024

Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил журналистам, что выборы президента России для партии прошли успешно. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:54

2024-03-17T21:54

2024-03-17T22:00

выборы президента россии — 2024

политика

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

владимир путин

кпрф

лдпр

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил журналистам, что выборы президента России для партии прошли успешно. "Эти выборы - большой успех для всей нашей страны и в том числе для нашей партии "Новые люди", - сказал Нечаев. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,68% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,01% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 3,81% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 30,04% протоколов.

https://ria.ru/20240317/putin-1933807702.html

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политика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир путин, кпрф, лдпр, николай харитонов