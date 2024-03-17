Рейтинг@Mail.ru
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:39 17.03.2024 (обновлено: 21:41 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933802313.html
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84 процента голосов
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Приморском крае с 87,84% голосов после обработки 88,51% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:39
2024-03-17T21:41
выборы президента россии — 2024
политика
приморский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933786366_0:43:3141:1810_1920x0_80_0_0_5b8fdd8d022b71e7278513368615759a.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Приморском крае с 87,84% голосов после обработки 88,51% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 87,84% голосов, Леонид Слуцкий - 4,03%, Николай Харитонов - 3,49%, Владислав Даванков - 2,99%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-17T21:39
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933786366_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_51dff367b6d8eeb92a68f912c6127662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, приморский край, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Приморский край, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84 процента голосов

ЦИК: Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84% голосов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Работа информационного центра ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Приморском крае с 87,84% голосов после обработки 88,51% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 87,84% голосов, Леонид Слуцкий - 4,03%, Николай Харитонов - 3,49%, Владислав Даванков - 2,99%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаПриморский крайВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала