https://ria.ru/20240317/vybory-1933802313.html
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84 процента голосов
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Приморском крае с 87,84% голосов после обработки 88,51% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:39
2024-03-17T21:39
2024-03-17T21:41
выборы президента россии — 2024
политика
приморский край
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933786366_0:43:3141:1810_1920x0_80_0_0_5b8fdd8d022b71e7278513368615759a.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Приморском крае с 87,84% голосов после обработки 88,51% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 87,84% голосов, Леонид Слуцкий - 4,03%, Николай Харитонов - 3,49%, Владислав Даванков - 2,99%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933786366_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_51dff367b6d8eeb92a68f912c6127662.jpg
Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-17T21:39
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, приморский край, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Приморский край, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84 процента голосов
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента в Приморье с 87,84% голосов