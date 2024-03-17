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Ставропольский избирком рассказал о явке на третий день голосования

Ставропольский избирком рассказал о явке на третий день голосования - РИА Новости, 17.03.2024

Ставропольский избирком рассказал о явке на третий день голосования

Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 в третий день голосования в Ставропольском крае составила 80,64%, сообщает краевой избирком. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:38

2024-03-17T21:38

2024-03-17T21:38

политика

россия

ставропольский край

георгиевск

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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ПЯТИГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 в третий день голосования в Ставропольском крае составила 80,64%, сообщает краевой избирком. "На 18 часов по московскому времени проголосовали на выборах президента России более 1,522 миллиона человек. Это 80,64% от общего числа избирателей", – говорится в Telegram-канале краевого избиркома. Отмечается, что лидерами по явке стали Красногвардейский округ (86,6%), Шпаковский округ (86,2%), город Георгиевск (85,98%). По данным краевого избиркома, на 15.00 воскресенья в голосовании приняли участие 75,32% избирателей. Участки закрылись в 20.00 мск, начат подсчет голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, ставропольский край, георгиевск, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф