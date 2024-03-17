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Ставропольский избирком рассказал о явке на третий день голосования
Ставропольский избирком рассказал о явке на третий день голосования - РИА Новости, 17.03.2024
Ставропольский избирком рассказал о явке на третий день голосования
Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 в третий день голосования в Ставропольском крае составила 80,64%, сообщает краевой избирком. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:38
2024-03-17T21:38
2024-03-17T21:38
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ПЯТИГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 в третий день голосования в Ставропольском крае составила 80,64%, сообщает краевой избирком. "На 18 часов по московскому времени проголосовали на выборах президента России более 1,522 миллиона человек. Это 80,64% от общего числа избирателей", – говорится в Telegram-канале краевого избиркома. Отмечается, что лидерами по явке стали Красногвардейский округ (86,6%), Шпаковский округ (86,2%), город Георгиевск (85,98%). По данным краевого избиркома, на 15.00 воскресенья в голосовании приняли участие 75,32% избирателей. Участки закрылись в 20.00 мск, начат подсчет голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, ставропольский край, георгиевск, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Политика, Россия, Ставропольский край, Георгиевск, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Ставропольский избирком рассказал о явке на третий день голосования
Ставропольский избирком: к 18.00 явка на выборах превысила 80 процентов
ПЯТИГОРСК, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 18.00 в третий день голосования в Ставропольском крае составила 80,64%, сообщает краевой избирком.
"На 18 часов по московскому времени проголосовали на выборах президента России более 1,522 миллиона человек. Это 80,64% от общего числа избирателей", – говорится в Telegram-канале краевого избиркома.
Отмечается, что лидерами по явке стали Красногвардейский округ (86,6%), Шпаковский округ (86,2%), город Георгиевск (85,98%).
По данным краевого избиркома, на 15.00 воскресенья в голосовании приняли участие 75,32% избирателей. Участки закрылись в 20.00 мск, начат подсчет голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.