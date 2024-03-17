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Нарушений в ходе выборов президента России в Нижегородской области нет - РИА Новости, 17.03.2024
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21:19 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933796507.html
Нарушений в ходе выборов президента России в Нижегородской области нет
Нарушений в ходе выборов президента России в Нижегородской области нет - РИА Новости, 17.03.2024
Нарушений в ходе выборов президента России в Нижегородской области нет
Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента РФ в Нижегородской области, не зафиксировано, сообщила журналистам председатель областной... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:19
2024-03-17T21:19
политика
нижегородская область
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
совет федерации рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента РФ в Нижегородской области, не зафиксировано, сообщила журналистам председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская. "Сейчас идет подсчет голосов избирателей. Все комиссии отработали в штатном режиме. Нештатных ситуаций, к счастью, не было", - сказала Красилевская. По ее словам, на горячую линию в избирательную комиссию области поступило менее 100 обращений. "В основном все они касались вопросов, где проголосовать, как проголосовать. Вопросы касались технических сбоев при проведении дистанционного голосования. В основном все вопросы технического характера. На настоящий момент хочу отметить, что подтвержденных нарушений на территории Нижегородской области нет", - отметила она. По данным облизбиркома на 18.00, явка в регионе за три дня на выборах главы государства составила 77,68%. Явка избирателей в Нижегородской области на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся один день, составила 65,98%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работал 2181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводилось дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933795724.html
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политика, нижегородская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Политика, Нижегородская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Нарушений в ходе выборов президента России в Нижегородской области нет

Нарушений в ходе выборов президента России в Нижегородской области нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента РФ в Нижегородской области, не зафиксировано, сообщила журналистам председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская.
"Сейчас идет подсчет голосов избирателей. Все комиссии отработали в штатном режиме. Нештатных ситуаций, к счастью, не было", - сказала Красилевская.
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По ее словам, на горячую линию в избирательную комиссию области поступило менее 100 обращений. "В основном все они касались вопросов, где проголосовать, как проголосовать. Вопросы касались технических сбоев при проведении дистанционного голосования. В основном все вопросы технического характера. На настоящий момент хочу отметить, что подтвержденных нарушений на территории Нижегородской области нет", - отметила она.
По данным облизбиркома на 18.00, явка в регионе за три дня на выборах главы государства составила 77,68%.
Явка избирателей в Нижегородской области на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся один день, составила 65,98%.
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По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работал 2181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводилось дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
ПолитикаНижегородская областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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