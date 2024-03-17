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Нарушений в ходе выборов президента России в Нижегородской области нет

Нарушений в ходе выборов президента России в Нижегородской области нет - РИА Новости, 17.03.2024

Нарушений в ходе выборов президента России в Нижегородской области нет

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента РФ в Нижегородской области, не зафиксировано, сообщила журналистам председатель областной... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:19

2024-03-17T21:19

2024-03-17T21:19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов президента РФ в Нижегородской области, не зафиксировано, сообщила журналистам председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская. "Сейчас идет подсчет голосов избирателей. Все комиссии отработали в штатном режиме. Нештатных ситуаций, к счастью, не было", - сказала Красилевская. По ее словам, на горячую линию в избирательную комиссию области поступило менее 100 обращений. "В основном все они касались вопросов, где проголосовать, как проголосовать. Вопросы касались технических сбоев при проведении дистанционного голосования. В основном все вопросы технического характера. На настоящий момент хочу отметить, что подтвержденных нарушений на территории Нижегородской области нет", - отметила она. По данным облизбиркома на 18.00, явка в регионе за три дня на выборах главы государства составила 77,68%. Явка избирателей в Нижегородской области на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся один день, составила 65,98%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работал 2181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводилось дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933795724.html

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политика, нижегородская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф