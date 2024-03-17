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Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:14 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933781980.html
Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом
Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024
Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом
Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы проголосовать на выборах президента РФ, заявила... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:14
2024-03-17T20:14
выборы президента россии — 2024
россия
германия
франкфурт-на-майне
леонид слуцкий (политик)
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы проголосовать на выборах президента РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Она отметила активность избирателей в разных точках мира. "Они стояли в очередях и в пятницу, и в субботу, и сегодня. Они не разошлись и в воскресенье после 13.00. Не расходились и не расходятся до позднего вечера", - написала Захарова.Представитель МИД указала также на то, что российские посольства официально продлевали время голосования, "направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки и осуществить волеизъявление". "Граждане России пришли не на акции, не на перфомансы, как это пытаются преподнести недружественные режимы и ими проплаченная инфообслуга. Они пришли отдать свой голос, воспользовавшись возможностью, которую, вопреки всем угрозам Запада, им предоставила их страна — Россия. За кого и как они голосовали — это их свободный выбор. Но то, что они отвергли призывы маргиналов, очевидно всем", - подчеркнула Захарова. Она обратила внимание на то, западные пропагандисты могут исказить реальные факты и назвать россиян, которые на разных континентах до темноты стоят в очередях, чтобы проголосовать, участниками "протестной полночи". "Эти же западные пропагандисты никогда не расскажут, что в той же Германии немецкие власти закрыли генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, чтобы в том числе не дать возможности российским гражданам проголосовать. Власти США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании, Нидерландов и т.д. выслали в общей сложности сотни дипломатов. Пытаясь максимально осложнить проведение выборов, в Австрии накануне голосования без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников нашего посольства. Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!" - резюмировала официальный представитель МИД РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
россия
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353
60
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60
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T20:14
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
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россия, германия, франкфурт-на-майне, леонид слуцкий (политик), мария захарова, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Германия, Франкфурт-на-Майне, Леонид Слуцкий (политик), Мария Захарова, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом

Захарова: россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и пришли на выборы

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы проголосовать на выборах президента РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Она отметила активность избирателей в разных точках мира. "Они стояли в очередях и в пятницу, и в субботу, и сегодня. Они не разошлись и в воскресенье после 13.00. Не расходились и не расходятся до позднего вечера", - написала Захарова.
Представитель МИД указала также на то, что российские посольства официально продлевали время голосования, "направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки и осуществить волеизъявление".
"Граждане России пришли не на акции, не на перфомансы, как это пытаются преподнести недружественные режимы и ими проплаченная инфообслуга. Они пришли отдать свой голос, воспользовавшись возможностью, которую, вопреки всем угрозам Запада, им предоставила их страна — Россия. За кого и как они голосовали — это их свободный выбор. Но то, что они отвергли призывы маргиналов, очевидно всем", - подчеркнула Захарова.
Она обратила внимание на то, западные пропагандисты могут исказить реальные факты и назвать россиян, которые на разных континентах до темноты стоят в очередях, чтобы проголосовать, участниками "протестной полночи".
"Эти же западные пропагандисты никогда не расскажут, что в той же Германии немецкие власти закрыли генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, чтобы в том числе не дать возможности российским гражданам проголосовать. Власти США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании, Нидерландов и т.д. выслали в общей сложности сотни дипломатов. Пытаясь максимально осложнить проведение выборов, в Австрии накануне голосования без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников нашего посольства. Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!" - резюмировала официальный представитель МИД РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024РоссияГерманияФранкфурт-на-МайнеЛеонид Слуцкий (политик)Мария ЗахароваНиколай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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