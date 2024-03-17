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Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом

Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом - РИА Новости, 17.03.2024

Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом

Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы проголосовать на выборах президента РФ, заявила... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:14

2024-03-17T20:14

2024-03-17T20:14

выборы президента россии — 2024

россия

германия

франкфурт-на-майне

леонид слуцкий (политик)

мария захарова

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы проголосовать на выборах президента РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Она отметила активность избирателей в разных точках мира. "Они стояли в очередях и в пятницу, и в субботу, и сегодня. Они не разошлись и в воскресенье после 13.00. Не расходились и не расходятся до позднего вечера", - написала Захарова.Представитель МИД указала также на то, что российские посольства официально продлевали время голосования, "направляли дополнительных сотрудников, чтобы люди могли попасть на избирательные участки и осуществить волеизъявление". "Граждане России пришли не на акции, не на перфомансы, как это пытаются преподнести недружественные режимы и ими проплаченная инфообслуга. Они пришли отдать свой голос, воспользовавшись возможностью, которую, вопреки всем угрозам Запада, им предоставила их страна — Россия. За кого и как они голосовали — это их свободный выбор. Но то, что они отвергли призывы маргиналов, очевидно всем", - подчеркнула Захарова. Она обратила внимание на то, западные пропагандисты могут исказить реальные факты и назвать россиян, которые на разных континентах до темноты стоят в очередях, чтобы проголосовать, участниками "протестной полночи". "Эти же западные пропагандисты никогда не расскажут, что в той же Германии немецкие власти закрыли генконсульства России во Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Гамбурге и Мюнхене, чтобы в том числе не дать возможности российским гражданам проголосовать. Власти США, Великобритании, ФРГ, Италии, Испании, Нидерландов и т.д. выслали в общей сложности сотни дипломатов. Пытаясь максимально осложнить проведение выборов, в Австрии накануне голосования без объяснения причин объявили persona non grata двух сотрудников нашего посольства. Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!" - резюмировала официальный представитель МИД РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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германия

франкфурт-на-майне

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T20:14 true PT1M13S

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T20:14 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, франкфурт-на-майне, леонид слуцкий (политик), мария захарова, николай харитонов, совет федерации рф