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"Тактика запугивания". В Госдуме осудили попытки Запада вмешаться в выборы - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:31 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933774779.html
"Тактика запугивания". В Госдуме осудили попытки Запада вмешаться в выборы
"Тактика запугивания". В Госдуме осудили попытки Запада вмешаться в выборы - РИА Новости, 17.03.2024
"Тактика запугивания". В Госдуме осудили попытки Запада вмешаться в выборы
Запад перешел к тактике запугивания, к традиционным способам вмешательства в выборы у России уже есть иммунитет, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:31
2024-03-17T19:31
выборы президента россии — 2024
политика
россия
василий пискарев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Запад перешел к тактике запугивания, к традиционным способам вмешательства в выборы у России уже есть иммунитет, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. На брифинге в информцентре ЦИК он сообщил, что появилось большое разнообразие форм и способов вмешательства в текущие избирательные процессы. "Помимо традиционных способов вмешательства, Запад перешел к тактике запугивания, активного психологического воздействия, чего раньше не было или было, но не в таком масштабе и не с такой агрессивностью. Появились угрозы терактами, диверсиями, значительно возросла интенсивность налетов беспилотников на приграничные и не только субъекты РФ по мере приближения к дням голосования", - привел Пискарев. Он обратил внимание на случай, когда под 8 марта "с десяток натовских посольств" заявили, "как по команде", о высокой террористической угрозе в российских городах. Таким образом, по словам главы комиссии, инициаторы стремились посеять панику, страх и недоверие среди граждан, гостей России и иностранных наблюдателей как раз перед выборами. "Говоря о "традиционных" способах вмешательства - я имею в виду информационные атаки на избирательную систему со стороны зарубежных политиков, медиа-платформ, представителей нежелательных НПО и иноагентов, а также крупнейших западных государственных СМИ… Понятное дело, что у нас уже выработался иммунитет на их выпады", - сообщил Пискарев. Кроме того, он констатировал, что еще с прошлого года под буквально ежедневным информационным давлением находилось как избирательное законодательство, так и все этапы выборов. "Доходило даже до того, что иноагенты призывали детей прятать паспорта родителей, чтобы они не могли пойти на выборы. А также призывали уничтожать газеты и буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах РФ. Только бы снизить явку", - заявил Пискарев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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политика, россия, василий пискарев
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Василий Пискарев
"Тактика запугивания". В Госдуме осудили попытки Запада вмешаться в выборы

Пискарев: Запад после традиционного вмешательства в выборы перешел к запугиванию

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Выборы президента России
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Запад перешел к тактике запугивания, к традиционным способам вмешательства в выборы у России уже есть иммунитет, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев.
На брифинге в информцентре ЦИК он сообщил, что появилось большое разнообразие форм и способов вмешательства в текущие избирательные процессы.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
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"Помимо традиционных способов вмешательства, Запад перешел к тактике запугивания, активного психологического воздействия, чего раньше не было или было, но не в таком масштабе и не с такой агрессивностью. Появились угрозы терактами, диверсиями, значительно возросла интенсивность налетов беспилотников на приграничные и не только субъекты РФ по мере приближения к дням голосования", - привел Пискарев.
Он обратил внимание на случай, когда под 8 марта "с десяток натовских посольств" заявили, "как по команде", о высокой террористической угрозе в российских городах. Таким образом, по словам главы комиссии, инициаторы стремились посеять панику, страх и недоверие среди граждан, гостей России и иностранных наблюдателей как раз перед выборами.
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"Говоря о "традиционных" способах вмешательства - я имею в виду информационные атаки на избирательную систему со стороны зарубежных политиков, медиа-платформ, представителей нежелательных НПО и иноагентов, а также крупнейших западных государственных СМИ… Понятное дело, что у нас уже выработался иммунитет на их выпады", - сообщил Пискарев.
Кроме того, он констатировал, что еще с прошлого года под буквально ежедневным информационным давлением находилось как избирательное законодательство, так и все этапы выборов.
"Доходило даже до того, что иноагенты призывали детей прятать паспорта родителей, чтобы они не могли пойти на выборы. А также призывали уничтожать газеты и буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах РФ. Только бы снизить явку", - заявил Пискарев.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВасилий Пискарев
 
 
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