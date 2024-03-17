https://ria.ru/20240317/vybory-1933774779.html

"Тактика запугивания". В Госдуме осудили попытки Запада вмешаться в выборы

"Тактика запугивания". В Госдуме осудили попытки Запада вмешаться в выборы - РИА Новости, 17.03.2024

"Тактика запугивания". В Госдуме осудили попытки Запада вмешаться в выборы

Запад перешел к тактике запугивания, к традиционным способам вмешательства в выборы у России уже есть иммунитет, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:31

2024-03-17T19:31

2024-03-17T19:31

выборы президента россии — 2024

политика

россия

василий пискарев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933714291_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_7bebf14c211a9850af87a9c62f6fdb3d.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Запад перешел к тактике запугивания, к традиционным способам вмешательства в выборы у России уже есть иммунитет, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. На брифинге в информцентре ЦИК он сообщил, что появилось большое разнообразие форм и способов вмешательства в текущие избирательные процессы. "Помимо традиционных способов вмешательства, Запад перешел к тактике запугивания, активного психологического воздействия, чего раньше не было или было, но не в таком масштабе и не с такой агрессивностью. Появились угрозы терактами, диверсиями, значительно возросла интенсивность налетов беспилотников на приграничные и не только субъекты РФ по мере приближения к дням голосования", - привел Пискарев. Он обратил внимание на случай, когда под 8 марта "с десяток натовских посольств" заявили, "как по команде", о высокой террористической угрозе в российских городах. Таким образом, по словам главы комиссии, инициаторы стремились посеять панику, страх и недоверие среди граждан, гостей России и иностранных наблюдателей как раз перед выборами. "Говоря о "традиционных" способах вмешательства - я имею в виду информационные атаки на избирательную систему со стороны зарубежных политиков, медиа-платформ, представителей нежелательных НПО и иноагентов, а также крупнейших западных государственных СМИ… Понятное дело, что у нас уже выработался иммунитет на их выпады", - сообщил Пискарев. Кроме того, он констатировал, что еще с прошлого года под буквально ежедневным информационным давлением находилось как избирательное законодательство, так и все этапы выборов. "Доходило даже до того, что иноагенты призывали детей прятать паспорта родителей, чтобы они не могли пойти на выборы. А также призывали уничтожать газеты и буклеты кандидатов в президенты, особенно в новых субъектах РФ. Только бы снизить явку", - заявил Пискарев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933374777.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T19:31 true PT1M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, василий пискарев