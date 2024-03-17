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В Брюсселе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:09 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933757092.html
В Брюсселе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах
В Брюсселе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
В Брюсселе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах
Сотни граждан России уже проголосовали на выборах президента, внутри и у здания дипмиссии образовались большие очереди желающих отдать свой голос, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:09
2024-03-17T18:09
выборы президента россии — 2024
брюссель
бельгия
политика
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Сотни граждан России уже проголосовали на выборах президента, внутри и у здания дипмиссии образовались большие очереди желающих отдать свой голос, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал журналистам советник-посланник посольства и заместитель председателя УИК Алексей Коржуев, наплыв избирателей значительно превысил ожидания, сотрудники дипмиссии были вынуждены увеличить количество столов для приема граждан. "За первые два часа работы проголосовали двести человек, число участников увеличивалось кратно… Предварительные прогнозы явки, которые делались на основе опыта прошлых лет, будут намного превышены. Поэтому избирательная комиссия решила в три раза увеличить количество столов для приема граждан", - сказал российский дипломат. По данным дипмиссии, на 14.00 по местному времени (16.00 мск) проголосовало 730 человек. Если сначала очереди были только внутри посольства, то к часу дня по местному времени длинная очередь образовалась на улице у здания посольства. На место прибыли дополнительные силы полиции Бельгии для обеспечения порядка. Каких-либо инцидентов зафиксировано не было. Голосование в российской дипломатической миссии проходит с 8.00 до 20.00 по местному времени (с 10.00 до 22.00 мск). Посольство также организовало выездное голосование для российских граждан в других бельгийских городах, которые не смогли приехать в Брюссель. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/bratislava-1933729541.html
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Очередь в Брюсселе на выборах президента России
Желающие проголосовать на выборах президента РФ выстроились в очередь в Брюсселе
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брюссель, бельгия, политика
Выборы президента России — 2024, Брюссель, Бельгия, Политика
В Брюсселе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах

В Брюсселе выстроилась большие очередь из желающих проголосовать на выборах

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Сотни граждан России уже проголосовали на выборах президента, внутри и у здания дипмиссии образовались большие очереди желающих отдать свой голос, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал журналистам советник-посланник посольства и заместитель председателя УИК Алексей Коржуев, наплыв избирателей значительно превысил ожидания, сотрудники дипмиссии были вынуждены увеличить количество столов для приема граждан.
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"За первые два часа работы проголосовали двести человек, число участников увеличивалось кратно… Предварительные прогнозы явки, которые делались на основе опыта прошлых лет, будут намного превышены. Поэтому избирательная комиссия решила в три раза увеличить количество столов для приема граждан", - сказал российский дипломат.
По данным дипмиссии, на 14.00 по местному времени (16.00 мск) проголосовало 730 человек.
Если сначала очереди были только внутри посольства, то к часу дня по местному времени длинная очередь образовалась на улице у здания посольства. На место прибыли дополнительные силы полиции Бельгии для обеспечения порядка. Каких-либо инцидентов зафиксировано не было.
Голосование в российской дипломатической миссии проходит с 8.00 до 20.00 по местному времени (с 10.00 до 22.00 мск). Посольство также организовало выездное голосование для российских граждан в других бельгийских городах, которые не смогли приехать в Брюссель.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024БрюссельБельгияПолитика
 
 
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