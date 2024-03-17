https://ria.ru/20240317/vybory-1933756516.html

Памфилова поблагодарила Запад за сплочение россиян

Памфилова поблагодарила Запад за сплочение россиян - РИА Новости, 17.03.2024

Памфилова поблагодарила Запад за сплочение россиян

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова связала высокую явку на выборах президента РФ с внедрением новых форм голосования и... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:05

2024-03-17T18:05

2024-03-17T18:05

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова связала высокую явку на выборах президента РФ с внедрением новых форм голосования и результатами проекта "ИнформУИК", а также поблагодарила Запад за то, что ему удалось сплотить российский народ. "Я в первую очередь хочу сказать спасибо Западу за то, что он сплотил. В большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, с чем связана высокая явка избирателей на выборах президента. "Во-вторых, конечно, три дня голосования, это то, что у людей расширяются возможности. Те, кто раньше по каким-то причинам не мог, сейчас имеют такую возможность. Более того, появилось за эти годы много форм голосования… Все это приблизило процесс голосования к нашим избирателям", - сообщила Памфилова и рассказала о дистанционном электронном голосовании и механизме "Мобильный избиратель", который позволяет проголосовать по месту пребывания. Кроме того, она назвала проект "ИнформУИК", в рамках которого члены УИК обошли более 57 миллионов домохозяйств. "У нас уже был опыт в сентябре 2023 года, когда мы этот проект отработали на ЕДГ. И у нас уже было представление, что там, где этот проект осуществлялся, явка была выше на 19%. Значит, это тоже работает", - сообщила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933374777.html

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T18:05 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф