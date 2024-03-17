Рейтинг@Mail.ru
Памфилова поблагодарила Запад за сплочение россиян - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:05 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933756516.html
Памфилова поблагодарила Запад за сплочение россиян
Памфилова поблагодарила Запад за сплочение россиян - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова поблагодарила Запад за сплочение россиян
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова связала высокую явку на выборах президента РФ с внедрением новых форм голосования и... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:05
2024-03-17T18:05
выборы президента россии — 2024
политика
россия
элла памфилова
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова связала высокую явку на выборах президента РФ с внедрением новых форм голосования и результатами проекта "ИнформУИК", а также поблагодарила Запад за то, что ему удалось сплотить российский народ. "Я в первую очередь хочу сказать спасибо Западу за то, что он сплотил. В большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, с чем связана высокая явка избирателей на выборах президента. "Во-вторых, конечно, три дня голосования, это то, что у людей расширяются возможности. Те, кто раньше по каким-то причинам не мог, сейчас имеют такую возможность. Более того, появилось за эти годы много форм голосования… Все это приблизило процесс голосования к нашим избирателям", - сообщила Памфилова и рассказала о дистанционном электронном голосовании и механизме "Мобильный избиратель", который позволяет проголосовать по месту пребывания. Кроме того, она назвала проект "ИнформУИК", в рамках которого члены УИК обошли более 57 миллионов домохозяйств. "У нас уже был опыт в сентябре 2023 года, когда мы этот проект отработали на ЕДГ. И у нас уже было представление, что там, где этот проект осуществлялся, явка была выше на 19%. Значит, это тоже работает", - сообщила Памфилова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933374777.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T18:05
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ
Памфилова поблагодарила Запад за сплочение россиян

Памфилова поблагодарила Запад за сплочение россиян во время выборов президента

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова связала высокую явку на выборах президента РФ с внедрением новых форм голосования и результатами проекта "ИнформУИК", а также поблагодарила Запад за то, что ему удалось сплотить российский народ.
"Я в первую очередь хочу сказать спасибо Западу за то, что он сплотил. В большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, с чем связана высокая явка избирателей на выборах президента.
Захарова об одержимости США выборами президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Захарова высмеяла повышенный интерес США к выборам в России
15 марта, 21:35
"Во-вторых, конечно, три дня голосования, это то, что у людей расширяются возможности. Те, кто раньше по каким-то причинам не мог, сейчас имеют такую возможность. Более того, появилось за эти годы много форм голосования… Все это приблизило процесс голосования к нашим избирателям", - сообщила Памфилова и рассказала о дистанционном электронном голосовании и механизме "Мобильный избиратель", который позволяет проголосовать по месту пребывания.
Кроме того, она назвала проект "ИнформУИК", в рамках которого члены УИК обошли более 57 миллионов домохозяйств.
"У нас уже был опыт в сентябре 2023 года, когда мы этот проект отработали на ЕДГ. И у нас уже было представление, что там, где этот проект осуществлялся, явка была выше на 19%. Значит, это тоже работает", - сообщила Памфилова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала