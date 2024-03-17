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В ПМР на выборах президента России проголосовали почти 30 тысяч человек - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:01 17.03.2024 (обновлено: 18:11 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933755381.html
В ПМР на выборах президента России проголосовали почти 30 тысяч человек
В ПМР на выборах президента России проголосовали почти 30 тысяч человек - РИА Новости, 17.03.2024
В ПМР на выборах президента России проголосовали почти 30 тысяч человек
Почти 30 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 16.00 (17.00 мск), передает агентство... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:01
2024-03-17T18:11
выборы президента россии — 2024
россия
тирасполь
бендеры
политика
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Почти 30 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 16.00 (17.00 мск), передает агентство "Новости Приднестровья". "Явка на 16.00 - 29 824 избирателя", - говорится в сообщении. В Приднестровье открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. "На 16.00 в Бендерах проголосовало 7116, в Тирасполе - 14 956, в Рыбнице 4152, Григориополь - 3600 человека", - отмечено в сообщении. Во второй половине дня возле избирательных участков сохраняются многочисленные очереди из желающих проголосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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россия, тирасполь, бендеры, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Тирасполь, Бендеры, Политика
В ПМР на выборах президента России проголосовали почти 30 тысяч человек

Новости Приднестровья: на выборах президента РФ проголосовали 29 824 человека

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в Бендерах для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Бендерах для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в Бендерах для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Почти 30 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 16.00 (17.00 мск), передает агентство "Новости Приднестровья".
"Явка на 16.00 - 29 824 избирателя", - говорится в сообщении.
В Приднестровье открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. "На 16.00 в Бендерах проголосовало 7116, в Тирасполе - 14 956, в Рыбнице 4152, Григориополь - 3600 человека", - отмечено в сообщении.
Во второй половине дня возле избирательных участков сохраняются многочисленные очереди из желающих проголосовать.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
 
Выборы президента России — 2024РоссияТираспольБендерыПолитика
 
 
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