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В ПМР на выборах президента России проголосовали почти 30 тысяч человек

В ПМР на выборах президента России проголосовали почти 30 тысяч человек - РИА Новости, 17.03.2024

В ПМР на выборах президента России проголосовали почти 30 тысяч человек

Почти 30 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 16.00 (17.00 мск), передает агентство... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:01

2024-03-17T18:01

2024-03-17T18:11

выборы президента россии — 2024

россия

тирасполь

бендеры

политика

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Почти 30 тысяч человек проголосовали на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 16.00 (17.00 мск), передает агентство "Новости Приднестровья". "Явка на 16.00 - 29 824 избирателя", - говорится в сообщении. В Приднестровье открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. "На 16.00 в Бендерах проголосовало 7116, в Тирасполе - 14 956, в Рыбнице 4152, Григориополь - 3600 человека", - отмечено в сообщении. Во второй половине дня возле избирательных участков сохраняются многочисленные очереди из желающих проголосовать. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T18:01 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тирасполь, бендеры, политика