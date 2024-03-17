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Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:53 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933753623.html
Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России
Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России
Выборы в России, в частности электронное голосование, являются инновационными и прогрессивными, это можно было бы внедрять и в других странах, сообщили... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:53
2024-03-17T17:53
выборы президента россии — 2024
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аргентина
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы в России, в частности электронное голосование, являются инновационными и прогрессивными, это можно было бы внедрять и в других странах, сообщили журналистам международные наблюдатели во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве. Как рассказал член делегации из Аргентины Лукас Адриан Гарсия, в Аргентине нет электронной системы для голосования, по крайней мере в столице Аргентины Буэнос-Айресе она не практикуется. "Я считаю, что российская система классная, это прогресс… Я думаю, нам следует внедрить это в Аргентине", - сказал он. В свою очередь наблюдатель из Сербии Лидия Макрагич отметила, что Россия возглавляет инновационные моменты даже в проведении выборов. "Мы видим, что Россия в этом направлении ставит стандарты для всего мира, потому что предоставление возможности людям голосовать дистанционно - это очень здорово", - сказала она. Макрагич отметила, что вместе со своими коллегами находится под большим впечатлением от новых информационных технологий, которые введены в процесс голосования в России. "Мы такого еще не встречали нигде в мире. Инновации, которые существует здесь, у вас, в процессе голосования, их, пожалуй, нет нигде в мире", - заключила сербский наблюдатель. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933714917.html
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россия, москва, аргентина, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Москва, Аргентина, Совет Федерации РФ, Политика
Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России

Иностранные наблюдатели назвали выборы в РФ инновационными и прогрессивными

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Выборы президента России
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы в России, в частности электронное голосование, являются инновационными и прогрессивными, это можно было бы внедрять и в других странах, сообщили журналистам международные наблюдатели во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве.
Как рассказал член делегации из Аргентины Лукас Адриан Гарсия, в Аргентине нет электронной системы для голосования, по крайней мере в столице Аргентины Буэнос-Айресе она не практикуется.
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"Я считаю, что российская система классная, это прогресс… Я думаю, нам следует внедрить это в Аргентине", - сказал он.
В свою очередь наблюдатель из Сербии Лидия Макрагич отметила, что Россия возглавляет инновационные моменты даже в проведении выборов. "Мы видим, что Россия в этом направлении ставит стандарты для всего мира, потому что предоставление возможности людям голосовать дистанционно - это очень здорово", - сказала она.
Макрагич отметила, что вместе со своими коллегами находится под большим впечатлением от новых информационных технологий, которые введены в процесс голосования в России.
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"Мы такого еще не встречали нигде в мире. Инновации, которые существует здесь, у вас, в процессе голосования, их, пожалуй, нет нигде в мире", - заключила сербский наблюдатель.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024РоссияМоскваАргентинаСовет Федерации РФПолитика
 
 
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