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Явка на выборах президента в Кузбассе превысила 94 процента

Явка на выборах президента в Кузбассе превысила 94 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента в Кузбассе превысила 94 процента

Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе превысила 94%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:49

2024-03-17T17:49

2024-03-17T17:49

выборы президента россии — 2024

политика

россия

кемеровская область

сергей цивилев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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КЕМЕРОВО, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе превысила 94%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев. "Явка превысила 94%. Нарушений не зафиксировано, идет подсчет голосов", – написал Цивилев. В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков, 69 из них были определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе работали 11 временных избирательных участков - в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогли отдать 1 905 832 избирателя. Во время голосования на участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней. Средствами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены 100% избирательных участков. Для обеспечения легитимности выборов работает Центр общественного наблюдения. На выборах президента России в 2018 году явка в Кузбассе составила 83,23%, тогда голосование проходило только один день, в нем приняли участие 1 668 763 избирателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933747939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, кемеровская область, сергей цивилев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф