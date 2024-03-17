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Явка на выборах президента в Кузбассе превысила 94 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:49 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933752169.html
Явка на выборах президента в Кузбассе превысила 94 процента
Явка на выборах президента в Кузбассе превысила 94 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента в Кузбассе превысила 94 процента
Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе превысила 94%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:49
2024-03-17T17:49
выборы президента россии — 2024
политика
россия
кемеровская область
сергей цивилев
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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КЕМЕРОВО, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе превысила 94%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев. "Явка превысила 94%. Нарушений не зафиксировано, идет подсчет голосов", – написал Цивилев. В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков, 69 из них были определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе работали 11 временных избирательных участков - в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогли отдать 1 905 832 избирателя. Во время голосования на участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней. Средствами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены 100% избирательных участков. Для обеспечения легитимности выборов работает Центр общественного наблюдения. На выборах президента России в 2018 году явка в Кузбассе составила 83,23%, тогда голосование проходило только один день, в нем приняли участие 1 668 763 избирателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, кемеровская область, сергей цивилев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Явка на выборах президента в Кузбассе превысила 94 процента

Цивилев: явка на выборах президента России в Кузбассе превысила 94 процента

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Выборы президента России
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КЕМЕРОВО, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента Российской Федерации в Кузбассе превысила 94%, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Цивилев.
"Явка превысила 94%. Нарушений не зафиксировано, идет подсчет голосов", – написал Цивилев.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Явка на выборах президента достигла исторического максимума, заявил эксперт
Вчера, 17:37
В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков, 69 из них были определены для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах России. Также на выборах президента в Кузбассе работали 11 временных избирательных участков - в больницах, санатории и СИЗО. Свой голос на выборах смогли отдать 1 905 832 избирателя. Во время голосования на участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Средствами видеонаблюдения и видеофиксации охвачены 100% избирательных участков. Для обеспечения легитимности выборов работает Центр общественного наблюдения.
На выборах президента России в 2018 году явка в Кузбассе составила 83,23%, тогда голосование проходило только один день, в нем приняли участие 1 668 763 избирателя.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияКемеровская областьСергей ЦивилевЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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