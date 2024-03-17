https://ria.ru/20240317/vybory-1933750300.html

Семейная пара из Югры двое суток шла по тайге, чтобы проголосовать

Семейная пара из Югры двое суток шла по тайге, чтобы проголосовать - РИА Новости, 17.03.2024

Семейная пара из Югры двое суток шла по тайге, чтобы проголосовать

Проживающая в лесу семейная пара из Ханты-Мансийского автономного округа два дня шла по тайге, чтобы добраться до избирательного участка и принять участие в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:41

2024-03-17T17:41

2024-03-17T17:49

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ханты-мансийский автономный округ

белоярский район

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Проживающая в лесу семейная пара из Ханты-Мансийского автономного округа два дня шла по тайге, чтобы добраться до избирательного участка и принять участие в выборах президента РФ, сообщает правительство региона. "Шли по тайге два дня, чтобы проголосовать за президента... Десятки километров пешком по тайге и снегам по пояс – такой путь проделали Алексей Ледьхов и Любовь Груздева из Белоярского района от своего дома до избирательного участка", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства автономного округа. По данным властей, супруги относятся к коренным малочисленным народам Севера, проживают в лесу, вдали от большой земли и автомобильных дорог. Занимаются они традиционными для КМНС промыслами – охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. Самой возрастной избирательницей в Югре стала ветеран труда Сарвар Фарданова, которая недавно отметила 101-й день рождения. По информации администрации Лангепаса, женщина воспользовалась возможностью проголосовать на дому. По информации региональной избирательной комиссии, на 18.00 (16.00 мск) в третий день голосования на выборах президента России в Югре проголосовали 84,51% от общего количества избирателей. На прошлых президентских выборах в 2018 году в голосовании участвовали 69,7% жителей округа, тогда голосование длилось один день. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933599537.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933508024.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

белоярский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, белоярский район, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф