https://ria.ru/20240317/vybory-1933747523.html
Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области
Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024
Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области
Несмотря на действия противника, который пытается напугать, жители Белгородской области идут голосовать, это говорит о консолидации российского общества,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:35
2024-03-17T17:35
2024-03-17T17:35
выборы президента россии — 2024
политика
белгородская область
россия
валерий фадеев
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар РИА Новости. Несмотря на действия противника, который пытается напугать, жители Белгородской области идут голосовать, это говорит о консолидации российского общества, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. На брифинге в информцентре ЦИК Фадеев сообщил, что выборы являются сложнейшей политической процедурой, и она проходит эффективно. "Очень яркий пример – это Белгородская область… Там вообще обстрелы идут, но люди не боятся идти на избирательные участки, все идут. Я думаю, что не добились наши противники, фактически террористы, которые хотели напугать граждан, в первую очередь Белгородскую область. Наоборот, результат противоположный", - сообщил Фадеев. По его словам, все больше людей идут голосовать на избирательный участок. "Это говорит о консолидации российского общества", - добавил Фадеев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белгородская область, россия, валерий фадеев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Белгородская область, Россия, Валерий Фадеев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области
Глава СПЧ: противник не смог напугать избирателей в Белгородской областей
МОСКВА, 17 мар РИА Новости. Несмотря на действия противника, который пытается напугать, жители Белгородской области идут голосовать, это говорит о консолидации российского общества, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
На брифинге в информцентре ЦИК Фадеев сообщил, что выборы являются сложнейшей политической процедурой, и она проходит эффективно.
Подготовку к выборам президента начали еще в 2018 году, заявила Памфилова
"Очень яркий пример – это Белгородская область… Там вообще обстрелы идут, но люди не боятся идти на избирательные участки, все идут. Я думаю, что не добились наши противники, фактически террористы, которые хотели напугать граждан, в первую очередь Белгородскую область. Наоборот, результат противоположный", - сообщил Фадеев.
По его словам, все больше людей идут голосовать на избирательный участок.
"Это говорит о консолидации российского общества", - добавил Фадеев.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.