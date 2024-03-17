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Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:35 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933747523.html
Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области
Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024
Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области
Несмотря на действия противника, который пытается напугать, жители Белгородской области идут голосовать, это говорит о консолидации российского общества,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:35
2024-03-17T17:35
выборы президента россии — 2024
политика
белгородская область
россия
валерий фадеев
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар РИА Новости. Несмотря на действия противника, который пытается напугать, жители Белгородской области идут голосовать, это говорит о консолидации российского общества, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. На брифинге в информцентре ЦИК Фадеев сообщил, что выборы являются сложнейшей политической процедурой, и она проходит эффективно. "Очень яркий пример – это Белгородская область… Там вообще обстрелы идут, но люди не боятся идти на избирательные участки, все идут. Я думаю, что не добились наши противники, фактически террористы, которые хотели напугать граждан, в первую очередь Белгородскую область. Наоборот, результат противоположный", - сообщил Фадеев. По его словам, все больше людей идут голосовать на избирательный участок. "Это говорит о консолидации российского общества", - добавил Фадеев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, белгородская область, россия, валерий фадеев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Белгородская область, Россия, Валерий Фадеев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области

Глава СПЧ: противник не смог напугать избирателей в Белгородской областей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
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МОСКВА, 17 мар РИА Новости. Несмотря на действия противника, который пытается напугать, жители Белгородской области идут голосовать, это говорит о консолидации российского общества, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
На брифинге в информцентре ЦИК Фадеев сообщил, что выборы являются сложнейшей политической процедурой, и она проходит эффективно.
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"Очень яркий пример – это Белгородская область… Там вообще обстрелы идут, но люди не боятся идти на избирательные участки, все идут. Я думаю, что не добились наши противники, фактически террористы, которые хотели напугать граждан, в первую очередь Белгородскую область. Наоборот, результат противоположный", - сообщил Фадеев.
По его словам, все больше людей идут голосовать на избирательный участок.
"Это говорит о консолидации российского общества", - добавил Фадеев.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаБелгородская областьРоссияВалерий ФадеевЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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