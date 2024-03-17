https://ria.ru/20240317/vybory-1933747523.html

Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области

Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024

Глава СПЧ рассказал о выборах в Белгородской области

Несмотря на действия противника, который пытается напугать, жители Белгородской области идут голосовать, это говорит о консолидации российского общества,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:35

2024-03-17T17:35

2024-03-17T17:35

выборы президента россии — 2024

политика

белгородская область

россия

валерий фадеев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар РИА Новости. Несмотря на действия противника, который пытается напугать, жители Белгородской области идут голосовать, это говорит о консолидации российского общества, сообщил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. На брифинге в информцентре ЦИК Фадеев сообщил, что выборы являются сложнейшей политической процедурой, и она проходит эффективно. "Очень яркий пример – это Белгородская область… Там вообще обстрелы идут, но люди не боятся идти на избирательные участки, все идут. Я думаю, что не добились наши противники, фактически террористы, которые хотели напугать граждан, в первую очередь Белгородскую область. Наоборот, результат противоположный", - сообщил Фадеев. По его словам, все больше людей идут голосовать на избирательный участок. "Это говорит о консолидации российского общества", - добавил Фадеев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, белгородская область, россия, валерий фадеев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф