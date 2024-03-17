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Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:31 17.03.2024 (обновлено: 17:34 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/vybory-1933745915.html
Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год
Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год - РИА Новости, 17.03.2024
Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год
Жительница Балтийска Валентина Мазурская, которой 101 год, пришла проголосовать на избирательный участок, сообщил Калининградский облизбирком в своем... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:31
2024-03-17T17:34
выборы президента россии — 2024
политика
калининградская область
балтийск
россия
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар — РИА Новости. Жительница Балтийска Валентина Мазурская, которой 101 год, пришла проголосовать на избирательный участок, сообщил Калининградский облизбирком в своем Telegram-канале. "Сегодня на избирательный участок 42 в Балтийске пришла проголосовать Валентина Петровна Мазурская. Ей 101 год. Члены УИК тепло встретили Валентину Петровну и поблагодарили ее за патриотизм и активную гражданскую позицию", - говорится в сообщении. По информации облизбиркома, явка на выборах президента России в Калининградской области на 15.00 местного времени (16.00 мск) составила 62,07%. Дистанционно проголосовали 61 579 избирателей или 91% из тех, кто подал заявление. В Калининградской области открыты 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО). В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области работают пять пунктов для голосования: два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново. Голосование в Калининградской области завершится в воскресенье последним в стране - в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/veteran-1933709172.html
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политика, калининградская область, балтийск, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Калининградская область, Балтийск, Россия
Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год

Жительница Батайска лично пришла голосовать на избирательный участок в 101 год

© Фото : Калининград_Избирком/TelegramЖительница Батайска Валентина Мазурская на выборах президента РФ в Калининградской области. 17 марта 2024
Жительница Батайска Валентина Мазурская на выборах президента РФ в Калининградской области. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Калининград_Избирком/Telegram
Жительница Батайска Валентина Мазурская на выборах президента РФ в Калининградской области. 17 марта 2024
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КАЛИНИНГРАД, 17 мар — РИА Новости. Жительница Балтийска Валентина Мазурская, которой 101 год, пришла проголосовать на избирательный участок, сообщил Калининградский облизбирком в своем Telegram-канале.
"Сегодня на избирательный участок 42 в Балтийске пришла проголосовать Валентина Петровна Мазурская. Ей 101 год. Члены УИК тепло встретили Валентину Петровну и поблагодарили ее за патриотизм и активную гражданскую позицию", - говорится в сообщении.
По информации облизбиркома, явка на выборах президента России в Калининградской области на 15.00 местного времени (16.00 мск) составила 62,07%. Дистанционно проголосовали 61 579 избирателей или 91% из тех, кто подал заявление.
В Калининградской области открыты 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО). В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области работают пять пунктов для голосования: два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново.
Голосование в Калининградской области завершится в воскресенье последним в стране - в 20.00 (21.00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаКалининградская областьБалтийскРоссия
 
 
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