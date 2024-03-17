Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год
Жительница Батайска лично пришла голосовать на избирательный участок в 101 год
© Фото : Калининград_Избирком/TelegramЖительница Батайска Валентина Мазурская на выборах президента РФ в Калининградской области. 17 марта 2024
Жительница Батайска Валентина Мазурская на выборах президента РФ в Калининградской области. 17 марта 2024
КАЛИНИНГРАД, 17 мар — РИА Новости. Жительница Балтийска Валентина Мазурская, которой 101 год, пришла проголосовать на избирательный участок, сообщил Калининградский облизбирком в своем Telegram-канале.
"Сегодня на избирательный участок 42 в Балтийске пришла проголосовать Валентина Петровна Мазурская. Ей 101 год. Члены УИК тепло встретили Валентину Петровну и поблагодарили ее за патриотизм и активную гражданскую позицию", - говорится в сообщении.
По информации облизбиркома, явка на выборах президента России в Калининградской области на 15.00 местного времени (16.00 мск) составила 62,07%. Дистанционно проголосовали 61 579 избирателей или 91% из тех, кто подал заявление.
В Калининградской области открыты 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО). В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области работают пять пунктов для голосования: два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново.
Голосование в Калининградской области завершится в воскресенье последним в стране - в 20.00 (21.00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.