https://ria.ru/20240317/vybory-1933745915.html

Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год

Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год - РИА Новости, 17.03.2024

Жительница Батайска пришла голосовать на избирательный участок в 101 год

Жительница Балтийска Валентина Мазурская, которой 101 год, пришла проголосовать на избирательный участок, сообщил Калининградский облизбирком в своем... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:31

2024-03-17T17:31

2024-03-17T17:34

выборы президента россии — 2024

политика

калининградская область

балтийск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933746458_0:397:561:713_1920x0_80_0_0_c0c6ed4666b188fabffd5b79b8b7c4eb.jpg

КАЛИНИНГРАД, 17 мар — РИА Новости. Жительница Балтийска Валентина Мазурская, которой 101 год, пришла проголосовать на избирательный участок, сообщил Калининградский облизбирком в своем Telegram-канале. "Сегодня на избирательный участок 42 в Балтийске пришла проголосовать Валентина Петровна Мазурская. Ей 101 год. Члены УИК тепло встретили Валентину Петровну и поблагодарили ее за патриотизм и активную гражданскую позицию", - говорится в сообщении. По информации облизбиркома, явка на выборах президента России в Калининградской области на 15.00 местного времени (16.00 мск) составила 62,07%. Дистанционно проголосовали 61 579 избирателей или 91% из тех, кто подал заявление. В Калининградской области открыты 569 избирательных участков (включая временные участки в больницах и СИЗО). В этом году впервые для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих или находящихся на территории иностранных государств, в Калининградской области работают пять пунктов для голосования: два на пешем и автомобильном пунктах пропуска в Чернышевском, один в Багратионовске, один в Советске и один в Мамоново. Голосование в Калининградской области завершится в воскресенье последним в стране - в 20.00 (21.00 мск). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/veteran-1933709172.html

калининградская область

балтийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, калининградская область, балтийск, россия