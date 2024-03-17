https://ria.ru/20240317/vybory-1933738751.html

Памфилова поблагодарила международных экспертов

Памфилова поблагодарила международных экспертов - РИА Новости, 17.03.2024

Памфилова поблагодарила международных экспертов

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила признательность и уважение международным экспертам, которые, несмотря на угрозы, приехали ознакомиться с... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:03

2024-03-17T17:03

2024-03-17T17:03

выборы президента россии — 2024

политика

россия

европа

северная америка

леонид слуцкий (политик)

элла памфилова

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила признательность и уважение международным экспертам, которые, несмотря на угрозы, приехали ознакомиться с голосованием на выборах президента в РФ. "Международные эксперты из 58 стран, которые представляют и Европу, и Северную Америку, и Африку, и Латинскую Америку, представители большого спектра стран… Людям потребовалось большое мужество, принципиальность, чтобы приехать в нашу страну, поскольку со всех сторон звучат угрозы… Им говорят, что если поедете, то будет то-то", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК. По ее словам, желание сделать из России "законченного злодея" приводит к тому, что недружественные страны до истерики боятся, что правда хоть как-то просочится. "А люди, несмотря на угрозы, несмотря на давление, уважая себя, уважая людей, которые живут в их странах, готовы все-таки анализировать и честно делать выводы на основании того, что сами видят. Поэтому я выражаю им глубочайшее уважение и признание",- отметила глава ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933622678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, европа, северная америка, леонид слуцкий (политик), элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф