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Памфилова поблагодарила международных экспертов
Памфилова поблагодарила международных экспертов - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова поблагодарила международных экспертов
Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила признательность и уважение международным экспертам, которые, несмотря на угрозы, приехали ознакомиться с... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:03
2024-03-17T17:03
2024-03-17T17:03
выборы президента россии — 2024
политика
россия
европа
северная америка
леонид слуцкий (политик)
элла памфилова
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила признательность и уважение международным экспертам, которые, несмотря на угрозы, приехали ознакомиться с голосованием на выборах президента в РФ. "Международные эксперты из 58 стран, которые представляют и Европу, и Северную Америку, и Африку, и Латинскую Америку, представители большого спектра стран… Людям потребовалось большое мужество, принципиальность, чтобы приехать в нашу страну, поскольку со всех сторон звучат угрозы… Им говорят, что если поедете, то будет то-то", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК. По ее словам, желание сделать из России "законченного злодея" приводит к тому, что недружественные страны до истерики боятся, что правда хоть как-то просочится. "А люди, несмотря на угрозы, несмотря на давление, уважая себя, уважая людей, которые живут в их странах, готовы все-таки анализировать и честно делать выводы на основании того, что сами видят. Поэтому я выражаю им глубочайшее уважение и признание",- отметила глава ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, европа, северная америка, леонид слуцкий (политик), элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Европа, Северная Америка, Леонид Слуцкий (политик), Элла Памфилова, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова поблагодарила международных экспертов
Памфилова поблагодарила экспертов, приехавших в Россию, не смотря на угрозы