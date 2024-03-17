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Памфилова поблагодарила международных экспертов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:03 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/vybory-1933738751.html
Памфилова поблагодарила международных экспертов
Памфилова поблагодарила международных экспертов - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова поблагодарила международных экспертов
Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила признательность и уважение международным экспертам, которые, несмотря на угрозы, приехали ознакомиться с... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:03
2024-03-17T17:03
выборы президента россии — 2024
политика
россия
европа
северная америка
леонид слуцкий (политик)
элла памфилова
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила признательность и уважение международным экспертам, которые, несмотря на угрозы, приехали ознакомиться с голосованием на выборах президента в РФ. "Международные эксперты из 58 стран, которые представляют и Европу, и Северную Америку, и Африку, и Латинскую Америку, представители большого спектра стран… Людям потребовалось большое мужество, принципиальность, чтобы приехать в нашу страну, поскольку со всех сторон звучат угрозы… Им говорят, что если поедете, то будет то-то", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК. По ее словам, желание сделать из России "законченного злодея" приводит к тому, что недружественные страны до истерики боятся, что правда хоть как-то просочится. "А люди, несмотря на угрозы, несмотря на давление, уважая себя, уважая людей, которые живут в их странах, готовы все-таки анализировать и честно делать выводы на основании того, что сами видят. Поэтому я выражаю им глубочайшее уважение и признание",- отметила глава ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, европа, северная америка, леонид слуцкий (политик), элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Европа, Северная Америка, Леонид Слуцкий (политик), Элла Памфилова, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Памфилова поблагодарила международных экспертов

Памфилова поблагодарила экспертов, приехавших в Россию, не смотря на угрозы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила признательность и уважение международным экспертам, которые, несмотря на угрозы, приехали ознакомиться с голосованием на выборах президента в РФ.
"Международные эксперты из 58 стран, которые представляют и Европу, и Северную Америку, и Африку, и Латинскую Америку, представители большого спектра стран… Людям потребовалось большое мужество, принципиальность, чтобы приехать в нашу страну, поскольку со всех сторон звучат угрозы… Им говорят, что если поедете, то будет то-то", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Иностранные наблюдатели, работающие на выборах президента России
На выборах в России работают 1115 международных наблюдателей и экспертов
Вчера, 10:14
По ее словам, желание сделать из России "законченного злодея" приводит к тому, что недружественные страны до истерики боятся, что правда хоть как-то просочится.
«
"А люди, несмотря на угрозы, несмотря на давление, уважая себя, уважая людей, которые живут в их странах, готовы все-таки анализировать и честно делать выводы на основании того, что сами видят. Поэтому я выражаю им глубочайшее уважение и признание",- отметила глава ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЕвропаСеверная АмерикаЛеонид Слуцкий (политик)Элла ПамфиловаНиколай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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